В Диснейленде родились тройняшки тамаринов

14 сентября сотрудники Диснейленда в Орландо (США) сообщили, что в местном зоопарке Animal Kingdom родились тройняшки хлопковых тамаринов. Известно, что животные уже адаптировались и начали взаимодействовать с родителями. До 14-недельного возраста о новорожденных тамаринах будут заботиться их мама и папа, нося малышей на спине. Позже детеныши смогут самостоятельно «ступить» во взрослую жизнь.
В зрелом возрасте хлопковые тамарины, известные благодаря своей пушистой «шапочке» на голове, весят около 450 грамм и встречаются только в тропических лесах на северо-западе Колумбии (Южная Америка).
Диснейленд в Орландо заявляет, что сотрудничает с многочисленными колумбийскими организациями и фондами, вроде Proyecto Titi, чтобы защитить этот вид и увеличить популяцию тамаринов.
Ранее стало известно, что вид лягушек, пропавший на целый век, вновь был обнаружен во время экспедиции по Эквадорским Андам.