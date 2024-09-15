В Диснейленде родились тройняшки тамаринов

14 сентября сотрудники Диснейленда в Орландо (США) сообщили, что в местном зоопарке Animal Kingdom родились тройняшки хлопковых тамаринов. Известно, что животные уже адаптировались и начали взаимодействовать с родителями. До 14-недельного возраста о новорожденных тамаринах будут заботиться их мама и папа, нося малышей на спине. Позже детеныши смогут самостоятельно «ступить» во взрослую жизнь.