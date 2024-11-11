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В Денвере построили башню из 5201 бокала шампанского

В Денвере прошло ежегодное мероприятие «Каскад шампанского». Вино разлили по 5201 бокалу, которые составляли многоярусную пирамиду. Об этом сообщает The Denver Post.

Мероприятие состоялось в лобби отеля The Brown Palace. В 2024 году участникам была предоставлена возможность участвовать в аукционе, чтобы обладать возможностью налить шампанское в бокалы.

Победителями аукциона стали два человека, сделавшие ставки на общую сумму $29 тыс. Деньги будут пожертвованы местной больнице Святого Иосифа.

«Каскад Шампанского» — ежегодное мероприятие отеля The Brown Palace в Денвере — столице американского штата Колорадо.

В 2024 году оно состоялось в 36-й раз. Вырученные средства отель направляет на благотворительность в больницу Intermountain Health Saint Joseph. Больница также находится в Денвере. Она основана сестрами милосердия Левенворта в 1873 году.

Чтобы создать пирамиду из более чем 5 тыс. бокалов, команде организаторов понадобилось более семи часов. Бутылки шампанского Moet & Chandon открывали профессиональные фехтовальщики с помощью сабель.

Ранее компания Brand Finance отчиталась, что самым дорогим брендом шампанского в мире стал Moet & Chandon. Его стоимость оценивается в $1,4 млрд. Аналитики отмечают, что за год бренд вырос в цене на 9%. В числе самых дорогих брендов шампанского в мире оказалось четыре, которые принадлежат компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).