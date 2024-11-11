В Денвере построили башню из 5201 бокала шампанского

Мероприятие состоялось в лобби отеля The Brown Palace. В 2024 году участникам была предоставлена возможность участвовать в аукционе, чтобы обладать возможностью налить шампанское в бокалы.
Победителями аукциона стали два человека, сделавшие ставки на общую сумму $29 тыс. Деньги будут пожертвованы местной больнице Святого Иосифа.
В 2024 году оно состоялось в 36-й раз. Вырученные средства отель направляет на благотворительность в больницу Intermountain Health Saint Joseph. Больница также находится в Денвере. Она основана сестрами милосердия Левенворта в 1873 году.
Чтобы создать пирамиду из более чем 5 тыс. бокалов, команде организаторов понадобилось более семи часов. Бутылки шампанского Moet & Chandon открывали профессиональные фехтовальщики с помощью сабель.
Ранее компания Brand Finance отчиталась, что самым дорогим брендом шампанского в мире стал Moet & Chandon. Его стоимость оценивается в $1,4 млрд. Аналитики отмечают, что за год бренд вырос в цене на 9%. В числе самых дорогих брендов шампанского в мире оказалось четыре, которые принадлежат компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).