В Денвере построили башню из 5201 бокала шампанского

Ранее компания Brand Finance отчиталась, что самым дорогим брендом шампанского в мире стал Moet & Chandon. Его стоимость оценивается в $1,4 млрд. Аналитики отмечают, что за год бренд вырос в цене на 9%. В числе самых дорогих брендов шампанского в мире оказалось четыре, которые принадлежат компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).