Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День святого Валентина к Земле приблизился астероид с небоскреб

В День святого Валентина к Земле приблизился астероид 2024 BR4 диаметром около 300 м, сообщает In-space.
Источник: AP 2023

В 14:03 по московскому времени астероид окажется в 4,6 млн км от Земли, что в 12 раз превышает среднее расстояние до Луны. Астероид летит со скоростью около 12 км/с.

Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 392 земных дня. Его точный размер неизвестен, по расчетам он составляет от 136 до 304 м.

В ночь на 21 января в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736. Астрофизик из Европейского космического агентства Рихард Мойсль сообщил, что метеорит вошел в атмосферу Земли на относительно небольшой скорости — всего несколько километров в секунду.

По информации NASA, его фрагменты упали в 00:32 на территории федеральной земле Бранденбург. Камеры наблюдения в Лейпциге и Праге зафиксировали светящийся огненный шар в небе.