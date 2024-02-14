В День святого Валентина к Земле приблизился астероид с небоскреб

В 14:03 по московскому времени астероид окажется в 4,6 млн км от Земли, что в 12 раз превышает среднее расстояние до Луны. Астероид летит со скоростью около 12 км/с.
Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 392 земных дня. Его точный размер неизвестен, по расчетам он составляет от 136 до 304 м.
В ночь на 21 января в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736. Астрофизик из Европейского космического агентства Рихард Мойсль сообщил, что метеорит вошел в атмосферу Земли на относительно небольшой скорости — всего несколько километров в секунду.