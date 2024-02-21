В День комбучи биолог раскрыл «молодильные» свойства чайного гриба

Комбуча, или всем знакомый чайный гриб — это продукт ферментации чая, сахара, дрожжей и бактерий. Этот напиток известен многочисленными полезными свойствами, в частности, пробиотическими — он благоприятно влияет на пищеварительную систему. В День комбучи, который отмечается 21 февраля, Life.ru узнал, кому чайный гриб принесёт пользу, а кому — навредит.