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В День комбучи биолог раскрыл «молодильные» свойства чайного гриба

Комбуча, или всем знакомый чайный гриб — это продукт ферментации чая, сахара, дрожжей и бактерий. Этот напиток известен многочисленными полезными свойствами, в частности, пробиотическими — он благоприятно влияет на пищеварительную систему. В День комбучи, который отмечается 21 февраля, Life.ru узнал, кому чайный гриб принесёт пользу, а кому — навредит.
Источник: Freepik

Как рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, комбуча содержит витамины группы В, витамин С, а также железо, цинк, магний и другие элементы, напиток имеет антиоксидантные свойства, защищающие клетки организма от свободных радикалов, и тем самым способствует замедлению процессов старения.

Некоторые исследования свидетельствуют, что употребление комбучи может помочь снизить уровень холестерина в крови. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление комбучи не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (например, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника).

Сам по себе чайный гриб не опасен для здоровья, но приготовление или употребление напитка в домашних условиях может повлечь риск заражения патогенными микроорганизмами. Биолог рекомендует приобретать комбучу у проверенных производителей или готовить напиток, соблюдая все гигиенические требования.