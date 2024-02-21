В День комбучи биолог раскрыл «молодильные» свойства чайного гриба

Как рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, комбуча содержит витамины группы В, витамин С, а также железо, цинк, магний и другие элементы, напиток имеет антиоксидантные свойства, защищающие клетки организма от свободных радикалов, и тем самым способствует замедлению процессов старения.
Некоторые исследования свидетельствуют, что употребление комбучи может помочь снизить уровень холестерина в крови. Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление комбучи не рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (например, язвенной болезнью или синдромом раздражённого кишечника).
Сам по себе чайный гриб не опасен для здоровья, но приготовление или употребление напитка в домашних условиях может повлечь риск заражения патогенными микроорганизмами. Биолог рекомендует приобретать комбучу у проверенных производителей или готовить напиток, соблюдая все гигиенические требования.