В деле Эпштейна упоминаются несовершеннолетние девушки из России

Согласно материалам дела, на одной из вечеринок на яхте миллиардера присутствовала 15-летняя гражданка России. Также в документах содержится информация о 16-летней русской девушке, которая была на другой вечеринке Эпштейна. Эти сведения содержатся в протоколе допроса его ближайшей соратницы Гислейн Максвелл.
Кроме того, в материалах фигурирует записка от 1 июня 2006 года, адресованная Эпштейну. В ней говорилось об «учительнице русского языка», которой «два раза по восемь лет», с пометкой, что «уроки бесплатные». Следствие заинтересовалось контекстом этой записки.
Сама Максвелл на допросе отрицала знакомство с 16-летней девушкой и утверждала, что та не бывала в доме Эпштейна и не имела с ним сексуальных контактов.
Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции опубликовать все материалы из дела финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опозорить демократов.
До этого Минюст США обнародовал фотографии Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними.