В декларации АТЭС не упомянули Украину

В рамках декларации лидеры АТЭС пришли к необходимости диверсифицировать свои источники энергии и признали важность природного газа и СПГ. Кроме того, они обратили внимание на влияние искусственного интеллекта на мировую экономику. При этом в документе не упоминается конфликт на Украине.