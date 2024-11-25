В декабре россияне увидят два мощных звездопада — Геминиды и Урсиды

В декабре жители Северного полушария смогут увидеть два мощных метеорных потока — Геминиды и Урсиды, говорится в астрономическом небесном календаре, составленном Московским планетарием.
Метеорный поток Геминиды
Первым звездопадом станут Геминиды. Это один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. В этом году он ожидается с 4 по 17 декабря. Пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря, активность будет достигать 150 метеоров в час.
В этом году видимость Геминид неблагоприятная из-за полнолуния, которое приходится на 15 декабря. В ночь пика звездопада яркость земного спутника будет достигать 96% и может помешать наблюдению за метеорами.
В Московском планетарии напомнили, что по количеству звезд Геминиды превосходят даже августовские Персеиды. Например, в 2011 году этот звездопад дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше Персеид.
Радиант Геминид (точка, из которой, кажется, «падают» звезды) расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток (по-латински это созвездие называется Gemini).
Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.
Метеорный поток Урсиды
В самую длинную ночь года, 22 декабря, ожидается максимум действия метеорного потока Урсиды. Этот поток активен с 17 по 26 декабря.
По скорости пролета метеоров Урсиды схожи с Геминидами, но по яркости и частоте метеоры этого потока значительно слабее. Скорость метеоров Урсид составляет около 32 км/с.
Радиант Урсид находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (по-латински это созвездие называется Ursa Minor).
Родоначальницей этого метеорного потока является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Условия наблюдения Урсид благоприятнее: в эту ночь Луна будет полной на 58%.
К концу месяца день увеличится до 7 часов 06 минут.
В ночь с 17 на 18 ноября жители Северного полушария могли наблюдать метеорный поток Леониды. Звездопад получил свое название от созвездия Льва, где находится его радиант. Леониды формируются из остатков кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется из года в год.
Августовский метеорный поток Персеиды в этом году был уникальным: падающие звезды озарили ночное небо в сочетании с полярным сиянием. Дело в том, что пик метеорного потока совпал с сильной магнитной бурей, которая была зафиксирована на Земле 12 августа.