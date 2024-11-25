В декабре россияне увидят два мощных звездопада — Геминиды и Урсиды

Первым звездопадом станут Геминиды. Это один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. В этом году он ожидается с 4 по 17 декабря. Пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря, активность будет достигать 150 метеоров в час.