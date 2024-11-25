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В декабре россияне увидят два мощных звездопада — Геминиды и Урсиды

Это метеорные потоки из созвездий Близнецов и Малой Медведицы.

Источник: Спорт-Экспресс

В декабре жители Северного полушария смогут увидеть два мощных метеорных потока — Геминиды и Урсиды, говорится в астрономическом небесном календаре, составленном Московским планетарием.

Метеорный поток Геминиды

Первым звездопадом станут Геминиды. Это один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. В этом году он ожидается с 4 по 17 декабря. Пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря, активность будет достигать 150 метеоров в час.

В этом году видимость Геминид неблагоприятная из-за полнолуния, которое приходится на 15 декабря. В ночь пика звездопада яркость земного спутника будет достигать 96% и может помешать наблюдению за метеорами.

В Московском планетарии напомнили, что по количеству звезд Геминиды превосходят даже августовские Персеиды. Например, в 2011 году этот звездопад дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше Персеид.

Радиант Геминид (точка, из которой, кажется, «падают» звезды) расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток (по-латински это созвездие называется Gemini).

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект под названием 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа.

Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Метеорный поток Урсиды

В самую длинную ночь года, 22 декабря, ожидается максимум действия метеорного потока Урсиды. Этот поток активен с 17 по 26 декабря.

По скорости пролета метеоров Урсиды схожи с Геминидами, но по яркости и частоте метеоры этого потока значительно слабее. Скорость метеоров Урсид составляет около 32 км/с.

Радиант Урсид находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (по-латински это созвездие называется Ursa Minor).

Родоначальницей этого метеорного потока является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Условия наблюдения Урсид благоприятнее: в эту ночь Луна будет полной на 58%.

В Московском планетарии также напомнили, что с 21 на 22 декабря будет самая долгая ночь в году. Продолжительность дня в этот день составит всего 6 часов 59 минут.

К концу месяца день увеличится до 7 часов 06 минут.

В ночь с 17 на 18 ноября жители Северного полушария могли наблюдать метеорный поток Леониды. Звездопад получил свое название от созвездия Льва, где находится его радиант. Леониды формируются из остатков кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. Интенсивность потока меняется из года в год.

Августовский метеорный поток Персеиды в этом году был уникальным: падающие звезды озарили ночное небо в сочетании с полярным сиянием. Дело в том, что пик метеорного потока совпал с сильной магнитной бурей, которая была зафиксирована на Земле 12 августа.