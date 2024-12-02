В декабре музыка из «Щелкунчика» заменит в российских школах звонки

Уточняется, что такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который реализуется министерством совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате, которые запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».