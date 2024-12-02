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В декабре музыка из «Щелкунчика» заменит в российских школах звонки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Школьные звонки в декабре в России заменит музыка из балета «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В преддверии самого волшебного праздника, Нового года, музыка из балета “Щелкунчик” композитора Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки. Мелодии позволят создать предновогоднее настроение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который реализуется министерством совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате, которые запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Так, в ноябре вместо звонков во всех школах России звучали отрывки из песен народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.