В декабре музыка из «Щелкунчика» заменит в российских школах звонки

«В преддверии самого волшебного праздника, Нового года, музыка из балета “Щелкунчик” композитора Петра Ильича Чайковского заменит школьные звонки. Мелодии позволят создать предновогоднее настроение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который реализуется министерством совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате, которые запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».
Так, в ноябре вместо звонков во всех школах России звучали отрывки из песен народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.