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01:43 (мск), источник: Аргументы и факты

В дефиците. Диетолог назвала 4 витамина, которых всем не хватает зимой

Врачами выделены витамины, которых мало в организме зимой, и от этого возникают проблемы.

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Источник: AP 2023

Нехватка некоторых витаминов, которая ощущается зимой, влияет на качество нашей жизни. Об этом aif.ru рассказала д​иетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Анастасия Анохина:

Помимо изменения циркадных ритмов, зимой меняется и рацион. Исчезают сезонные овощи и фрукты, мы хотим горячей жирной и сытной еды. Из-за этого могут развиваться дефициты витаминов, макро- и микроэлементов.

Витамины, которых чаще всего не хватает зимой:

  • Витамин D — его дефицит часто проявляется из-за нехватки солнечного света. Проще всего его восполнить приёмом препаратов витамина D (по согласованию с врачом);
  • Витамин С — ешьте больше цитрусовых (сейчас как раз сезон) и употребляйте шиповник в любом виде;
  • Витамины группы В — восполнить дефицит можно, если есть больше рыбы, грибов, круп, изделий из цельнозерновой муки и отрубей;
  • Витамин А, он же ретинол, — содержится в яйцах, тыкве, хурме и моркови. Он жирорастворим, так что употреблять эти продукты нужно с полезными маслами.

Также в пище может снижаться количество продуктов, богатых триптофаном, — это аминокислота, из которой синтезируются мелатонин и серотонин, гормоны сна и счастья. Симптомы дефицита триптофана такие — нарушения сна, вялость, раздражительность, рассеянность. Источники этой аминокислоты — белый сыр, соя, жирные сорта рыбы, овсяные хлопья, семена подсолнечника и кунжута.

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