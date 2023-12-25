В дефиците. Диетолог назвала 4 витамина, которых всем не хватает зимой
Врачами выделены витамины, которых мало в организме зимой, и от этого возникают проблемы.
Врачами выделены витамины, которых мало в организме зимой, и от этого возникают проблемы.
Нехватка некоторых витаминов, которая ощущается зимой, влияет на качество нашей жизни. Об этом aif.ru рассказала диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Анастасия Анохина:
Помимо изменения циркадных ритмов, зимой меняется и рацион. Исчезают сезонные овощи и фрукты, мы хотим горячей жирной и сытной еды. Из-за этого могут развиваться дефициты витаминов, макро- и микроэлементов.
Витамины, которых чаще всего не хватает зимой:
Также в пище может снижаться количество продуктов, богатых триптофаном, — это аминокислота, из которой синтезируются мелатонин и серотонин, гормоны сна и счастья. Симптомы дефицита триптофана такие — нарушения сна, вялость, раздражительность, рассеянность. Источники этой аминокислоты — белый сыр, соя, жирные сорта рыбы, овсяные хлопья, семена подсолнечника и кунжута.