В Дании закроется почтовая компания, которая доставляла письма 400 лет

Датская почтовая компания PostNord объявила о прекращении работы к началу 2026 года. Компания доставляла письма 400 лет — с XVII века, сообщает The Copenhagen Post.
Причиной закрытия компании стало резкое сокращение объема отправлений — за последние 20 лет количество отправленных писем в стране упало на 90%. В прошлом году датчане отправили всего 110 млн писем, тогда как в начале века их было 1,4 млрд. В июне 2025 года в стране исчезнут 1500 почтовых ящиков.
Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен заявил, что граждане по-прежнему смогут отправлять и получать письма. Однако, как отметили в PostNord, традиционная почтовая служба больше не приносит прибыли. Решение о закрытии компании раскритиковал депутат Пелле Драгстед. Он заявил, что закрытие PostNord ухудшит жизнь людей в отдаленных районах страны.
Как сообщает Би-би-си, на электронную почту перешли не только рядовые граждане, но и государственные службы — вся официальная переписка в стране идет через платформу Digital Post. По данным властей, электронной почтой пользуются 95% жителей страны. В свою очередь, бумажной корреспонденцией пользуются 271 тыс. человек — в основном, это пожилые люди.
В результате закрытия почтовой службы более 1500 из 4600 сотрудников компании будут уволены. PostNord сосредоточится на развитии логистики и доставки посылок.
Проблемы с традиционной почтой затронули не только Данию. Крупнейший почтовый оператор Германии Deutsche Post недавно тоже объявил о сокращении 8 тыс. рабочих мест. Руководство компании назвало это решение экономически необходимым и «социально ответственным».
Ранее в Суонси (Уэльс) сотрудники местного строительного общества получили открытку, которая была отправлена более 120 лет назад. Эта старинная открытка оказалась среди обычной ежедневной почты. На ней была изображена картина художника Эдвина Генри Ландсира. Сообщение адресовано некоей Лидии и подписано человеком по имени Эварт. Он писал, что не смог выполнить какую-то просьбу, но надеется, что у Лидии все в порядке. В письме также упоминались некие мисс Гилберт и Джон, которым он передавал привет. Открытка была отправлена из Фишгарда, Пембрукшир, 23 августа 1903 года.
До этого две жительницы Австралии побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Будучи лучшими подругами, они обменивались одной и той же поздравительной открыткой на протяжении 61 года. Все началось в марте 1963 года, когда Линли Ламберт отправила Жанетт Грэм открытку на ее день рождения. В декабре Жанетт отправила открытку обратно. С тех пор девушки каждый раз вписывали в открытку год, чтобы сохранить дружбу на всю жизнь.