В Дании закроется почтовая компания, которая доставляла письма 400 лет

До этого две жительницы Австралии побили мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Будучи лучшими подругами, они обменивались одной и той же поздравительной открыткой на протяжении 61 года. Все началось в марте 1963 года, когда Линли Ламберт отправила Жанетт Грэм открытку на ее день рождения. В декабре Жанетт отправила открытку обратно. С тех пор девушки каждый раз вписывали в открытку год, чтобы сохранить дружбу на всю жизнь.