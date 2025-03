В Дании выкрали замученных от голода поросят со скандальной выставки

Зоозащитники выкрали трех поросят с выставки And Now You Care в Копенгагене, где животных морили голодом, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на художника Марко Эваристти. Уроженец Чили — автор скандальной инсталляции, которая якобы должна была привлечь внимание общественности к тому, какие страдания испытывают животные из-за массового производства мяса.