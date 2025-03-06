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В Дании выкрали замученных от голода поросят со скандальной выставки

Автор проекта считал, что выступает в защиту животных.

Источник: Freepik

Зоозащитники выкрали трех поросят с выставки And Now You Care в Копенгагене, где животных морили голодом, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на художника Марко Эваристти. Уроженец Чили — автор скандальной инсталляции, которая якобы должна была привлечь внимание общественности к тому, какие страдания испытывают животные из-за массового производства мяса.

В рамках выставки поросят лишили воды и еды, предполагалось, что они умрут голодной смертью. Оказалось, что к краже причастен знакомый художника — Каспар Стеффенсен.

Эваристти не скрывает того, что был огорчен участием друга в произошедшем. «Но я подумал и решил, что хотя бы так у этих поросят будет счастливая жизнь», — говорит художник.

Стеффенсен же утверждает, что не мог допустить гибель животных из-за просьбы 10-летней дочери, поэтому он впустил в галерею обратившегося к нему зоозащитника.

Проект открылся на прошлой неделе, уже в субботу Эваристти был вынужден обратиться в полицию из-за кражи. Во вторник о спасении поросят рассказала группа активистов De Glemte Danske, после этого тайная операция стала известна общественности. В среду о случившемся сообщил и сам Эваристти.

Художник утверждает, что ему приходили гневные сообщения со всего мира.

Он считает, что люди просто не понимают его искусство и того, что оно направлено на спасение животных.

Теперь он планирует сделать выставку, на которой будут представлены мертвые поросята, туши которых художник хотел бы выкрасть с мясокомбината. Еще одна идея Эваристти — устроить торги, где бы он продал поросят человеку пообещавшему им благополучную жизнь и предложившему самую крупную ставку.