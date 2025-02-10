В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии

Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга. «Это всего лишь 200 тыс. крон с каждого датчанина», — говорится на сайте Denmarkification. Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он «не самый большой поклонник» штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.