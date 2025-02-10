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В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии

В инициативной группе Denmarkification заявили, что штат обойдется в $1 трлн и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить штат Калифорния в ответ на стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Как заявил газете инициатор кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется в $1 трлн и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». По его мнению, контактами с США должны заниматься представители производителя конструкторов Lego, поскольку «общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров».

Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга. «Это всего лишь 200 тыс. крон с каждого датчанина», — говорится на сайте Denmarkification. Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он «не самый большой поклонник» штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.

Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017−2021) Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем расположена американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении.