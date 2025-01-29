В Дании обнаружили окаменелые рвотные массы возрастом около 66 млн лет

Охотник-любитель Питер Беннике, прогуливающийся по скалам Стивенса в Дании, обнаружил в куске мела необычные элементы. Как позже выяснилось, это были фрагменты окаменелых рвотных масс возрастом около 66 млн лет, — пишет The Guardian.
Сообщается, что окаменелость опознали сотрудники музея Восточной Зеландии, в который Беннике отнес фрагменты для экспертизы. Ученые также смогли установить, что рвотную массу оставил житель конца мелового периода. Напомним, что в этот период на Земле жили динозавры.
По мнению экспертов, рвотные массы состоят по меньшей мере из двух различных видов морских лилий, которые, вероятно, были съедены рыбой, извергнувшей те части, которые она не смогла переварить.
Сотрудники музея отметили значимость этого открытия для науки, подчеркнув, что подобные находки «считаются очень важными при реконструкции экосистем прошлого». Палеонтолог Йеспер Милан добавил, что это открытие помогло объяснить взаимосвязи в доисторической пищевой цепи.
Ранее рассказывали, что в Литовском соборе второй раз нашли одни и те же сокровища.