В Дании обнаружили окаменелые рвотные массы возрастом около 66 млн лет

Сообщается, что окаменелость опознали сотрудники музея Восточной Зеландии, в который Беннике отнес фрагменты для экспертизы. Ученые также смогли установить, что рвотную массу оставил житель конца мелового периода. Напомним, что в этот период на Земле жили динозавры.