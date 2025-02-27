В Дании обнаружен древний круг, связанный со Стоунхенджем

Этот Вудхендж стал вторым по счету, найденным в Северной Ютландии. Это ритуальные центры, связанные с поклонением солнцу и сельскохозяйственными ритуалами того времени. Чтобы решиться на создание такого памятника, нужно понимать, что он означает и как его спланировать.