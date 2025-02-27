В Дании обнаружен древний круг, связанный со Стоунхенджем

В Дании под землей обнаружили древний деревянный круг, который археологи связывают со Стоунхенджем. Об этом пишет The Guardian.
Диаметр круга, состоящего из 45 столбов, составляет 30 метров. Археологи считают, что его построили между 2600 и 1600 годами до нашей эры. По словам ученых, эта фигура, которая не была видна на аэрофотоснимках, дает представление о ритуалах и социальных структурах позднего каменного и раннего бронзового веков.
Этот Вудхендж стал вторым по счету, найденным в Северной Ютландии. Это ритуальные центры, связанные с поклонением солнцу и сельскохозяйственными ритуалами того времени. Чтобы решиться на создание такого памятника, нужно понимать, что он означает и как его спланировать.
Ученые предполагают, что найденный в Дании Вудхендж имеет ту же ось, что и английский Стоунхендж. Это показывает, что у них были схожие представления о том, как устроено сельское хозяйство и как общество взаимодействует со сверхъестественным.
Сейчас археологи ждут анализа образцов древесины, но, по их мнению, столбы сделаны из дуба. Команда надеется провести генетическое тестирование, чтобы выяснить, есть ли связь между этим местом и Великобританией или другими частями Европы на уровне ДНК.
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