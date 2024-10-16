В Дании нашли погреб, которому 5000 лет

На одном из датских островов — Фальстер в Балтийском море, около деревни Эскильструп, нашли выложенный камнем погреб. Его обнаружили, когда стали прокладывать здесь железную дорогу.
О необычной находке археологов рассказал портал IFLScience. Погребу примерно 5 тысяч лет, он хорошо сохранился и, по словам археологов, позволяет лучше понять, как хранили пищу люди, которых называют «культурой колоколовидных кубков».
Потомками этой культуры были, среди прочего, кельты, баски и жители итальянского полуострова. Обычно эту культуру датируют 4000−2800 годами до нашей эры.
«Кубки» были первой земледельческой цивилизацией в Европе. Они проживали на территории всей современной Дании, на севере Германии и на юге Швеции, а также в Нидерландах и Польше. Вместе с земледелием эти люди перешли и к оседлому образу жизни: начали строить постоянные дома, устанавливать гигантские каменные святилища (дольмены) и другие постройки, среди которых был и этот погреб.
На месте раскопок ученые обнаружили 141 столбовую яму — здесь в разные периоды было построено несколько домов буквально один поверх другого. Для одного здания использовалось 35−38 столбовых ям — археологи считают, что это говорит о том, что строительство тщательно планировали.
Полы зданий делали из суглинка (смесь песка и глины) — для тогдашней Скандинавии это считалось настоящим технологическим прорывом. Но самое интересное у найденной постройки находится под полом.
Археологи нашли остатки гигантского погреба, стены которого были выложены мелкими камнями. Для того времени это было серьезным новшеством, которое помогало хранить пищу гораздо дольше.
Одна из археологов, Мэри Бринч, поясняет, что главная ценность находки в том, что она очень редкая. В основном от той эпохи остались гигантские сооружения из камней, вроде Стоунхенджа — они производят впечатление, но мало что рассказывают о повседневной рутинной жизни людей в то время.
Впрочем, поскольку никаких остатков пищи не сохранилось, исследователи не готовы на сто процентов утверждать, что это погреб именно для еды, а не пространство, использовавшееся с какой-то иной целью.
Кроме построек на месте раскопок нашли 1216 разных артефактов, вроде бытовых инструментов из камня, черепков, кремниевого огнива и фрагментов костей.
К сожалению, продолжить раскопки и изучить землю глубже у археологов не получится: после того, как они соберут артефакты, верхний слой почвы уберут, и по этому месту пройдет железная дорога. Тем не менее, радуется Мэри, археологи стали еще чуть ближе к пониманию того, как жили люди неолита: она надеется, что собранные фрагменты позволят лучше понять, действительно ли культура колоколовидных кубков использовала погреба.
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