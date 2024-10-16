В Дании нашли погреб, которому 5000 лет

К сожалению, продолжить раскопки и изучить землю глубже у археологов не получится: после того, как они соберут артефакты, верхний слой почвы уберут, и по этому месту пройдет железная дорога. Тем не менее, радуется Мэри, археологи стали еще чуть ближе к пониманию того, как жили люди неолита: она надеется, что собранные фрагменты позволят лучше понять, действительно ли культура колоколовидных кубков использовала погреба.