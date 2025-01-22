В Дании нашли фрагмент «великолепного» шлема эпохи до викингов

Ранее сообщалось о том, что в Польше нашли бронзовый шлем возрастом 2300 лет. Его обнаружили на Лысой Горе (Лыса-Гура) в 105 км от Варшавы. Археологические находки в этой местности совершают с XIX века, при этом локация упоминается в легендах о сокровищах. Скорее всего, кельты поселились здесь для защиты запасов янтаря.