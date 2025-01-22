В Дании нашли фрагмент «великолепного» шлема эпохи до викингов

В датском Лейре нашли фрагмент «одного из самых великолепных шлемов» эпохи до викингов, сообщает Heritage Daily со ссылкой на музей ROMU.
Артефакт был изготовлен между 650 и 750 годами н.э. Фрагмент представляет собой остаток надбровной дуги и состоит из двух бронзовых частей, позолоченных и украшенных красным гранатом, — такие драгоценные камни символизировали силу.
Орнамент на шлеме выполнен в виде животного с крупными зубами и глазами — изображение характерно для стиля, известного по позднему германскому железному веку.
Артефакт указывает на роскошь, которую связывают с залами и погребальными памятниками Лейре. Такой шлем мог бы носить король или представитель высшего сословия. Вероятно, он надевался на церемониях — в то время Лейре был регионом, в котором не происходило конфликтов, кроме того, район считался политическим и религиозным центром.
Похожие фрагменты шлемов обнаруживали в Англии и Швеции, так что находка в Дании говорит о том, что Лейре был еще и важным торговым пунктом.
Ранее сообщалось о том, что в Польше нашли бронзовый шлем возрастом 2300 лет. Его обнаружили на Лысой Горе (Лыса-Гура) в 105 км от Варшавы. Археологические находки в этой местности совершают с XIX века, при этом локация упоминается в легендах о сокровищах. Скорее всего, кельты поселились здесь для защиты запасов янтаря.
Изначально артефакт был обшит кожей или тканью. Шлем выполнен в кельтском стиле «берру» и, вероятно, принадлежал представителю элиты.