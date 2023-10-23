В Дании изготовили сыр из желтого гороха

Исследователи из Ноттингемского университета и дочерней компании Good Pulse Company создали «новаторский», по их словам, веганский сыр — с использованием желтого дробленого горошка. Об этом пишет ВВС News.

Обычно веганский сыр производится из кокосового масла, поэтому продукт содержит много жиров и мало белка. Также после того, как воздержание от продуктов животного происхождения стало популярным, у многих компаний целью стало производство товара без внимания питательному аспекту. Исследователи утверждают, что их новинка во многом отличается.

Так, желтый горошек от природы богат белком, поэтому в новом сыре содержится этого вещества больше, чем в любом другом веганском. Для изготовления бобовые перемалывают в муку, из которой потом получается «сырная смесь». Ее заливают водой, перемешивают при теплой температуре 20−30 минут. Затем продукт готовится определенное время, зависящее от рецепта, а после его формируют и оставляют на ночь созревать.

В настоящее время гороховый сыр содержит около 4−5% белка, но исследователи работают, чтобы в будущем увеличить показатель до 9−10%. Как новинка приобретает вкус обычного продукта, ученые не рассказали, так как они представили патент, который находится на рассмотрении. При этом они подчеркнули полезность разработки, так как «люди будут есть бобовые, богатые клетчаткой и белком».

Исследователи утверждают, что их сыр оказался полезен и для окружающей среды, так как бобовые оставляют гораздо меньший углеродный след по сравнению с молоком. А еще такие растения полезны для почвы из-за клубеньков на их корнях, содержащих азотфиксирующие бактерии.

Представители говорят, что компания является только разработчиком технологии. Порошковую смесь в будущем они планируют продавать производителям, занимающимся изготовлением веганских и обычных сыров.

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