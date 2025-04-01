У жителей Дальнереченска чернеют руки после воды из-под крана

С помощью воды можно отмыть почти что угодно — но как быть, когда отмывать приходится саму воду? С философской проблемой столкнулись жители города Дальнереченска в Приморском крае: у многих из них уже четвертый день из-под крана течет желтая вода с канализационным запахом.
На проблему обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Местные жители жалуются, что после использования такой воды у них чернеют руки и вспоминают, что ситуация повторяется каждую весну в течение нескольких лет.
В компании «Примтеплоэнерго», в чьем ведении находятся трубы, проблему объясняют сезонными паводками.
«Как ребенка в такой воде купать? Детские вещи все пожелтели, кожа сыпью покрывается, про посуду, сантехнику уже молчу. Это ж сколько нужно бутилированной воды на этаж мне принести на семью. Из года в год одно и то же. Крик души уже просто… Вы тогда хоть водвоз организуйте, сил уже нет», — приводит телеграм-канал слова местных жителей.
Упоминание проблемы можно встретить в издании «Арсеньевские вести» еще за 2018 год — там, в свою очередь, вспоминают, что жители жаловались на воду в 2008 году, но с тех пор ничего не изменилось. «В апреле-мае из кранов холодного и горячего водоснабжения опять лилась вонючая вода желтого цвета, так называемая вода, портящая ванную, посуду, белье и так далее», — пишет издание.
Как пишет «Осторожно, новости», в «Примтеплоэнерго» заявили, что увеличили частоту промывки скорых фильтров, а специалисты проводят все необходимые мероприятия, направленные на улучшение качества подаваемой населению воды.
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