У жителей Дальнереченска чернеют руки после воды из-под крана

«Как ребенка в такой воде купать? Детские вещи все пожелтели, кожа сыпью покрывается, про посуду, сантехнику уже молчу. Это ж сколько нужно бутилированной воды на этаж мне принести на семью. Из года в год одно и то же. Крик души уже просто… Вы тогда хоть водвоз организуйте, сил уже нет», — приводит телеграм-канал слова местных жителей.