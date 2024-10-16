В Дагестане построят самую высокую мечеть в России

Как уточнили в администрации, площадь территории комплекса составит 35 га, из них 2,7 га выделят под застройку мечети. У нее будет 88 куполов диаметром от 6 до 22 м, а высота минаретов составит 88 м — это соразмерно высоте 30-этажного дома. Здание будет самым высоким в Дагестане, подчеркнули там. На территории комплекса также размесят несколько музеев, библиотеку и конференц-залы.