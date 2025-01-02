В Дагестане посещаемость домов культуры за пять лет выросла почти на 28%

МАХАЧКАЛА, 2 января./ТАСС/. Модернизация домов культуры по нацпроекту в Дагестане за пять лет позволила почти на 28% увеличить их посещаемость. В регионе начали работать модельные библиотеки, передвижные клубы, сообщила ТАСС министр культуры республики Зарема Бутаева.