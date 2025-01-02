В Дагестане посещаемость домов культуры за пять лет выросла почти на 28%

МАХАЧКАЛА, 2 января./ТАСС/. Модернизация домов культуры по нацпроекту в Дагестане за пять лет позволила почти на 28% увеличить их посещаемость. В регионе начали работать модельные библиотеки, передвижные клубы, сообщила ТАСС министр культуры республики Зарема Бутаева.
«Благодаря нацпроекту “Культура” за последние пять лет нам удалось поднять посещаемость домов культуры на 27,5%. В республике начали работать модельные библиотеке, передвижение клубы и так далее», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, за время реализации нацпроекта в республике построено 6 домов культуры, капитально отремонтировано 47.
«Обновили восемь школ искусств. В этом году модернизацию объектов культуры продолжим в рамках нового проекта “Семейные ценности”, а по программе “Земский работник культуры” отправим работников отрасли трудиться в село. Подъемные средства молодым специалистам составят 1 млн рублей», — добавила Бутаева.