В Дагестане начали развивать бальнеологический туризм

Дагестан богат геотермальными источниками. Как рассказали корреспонденту «РГ» в Институте проблем геотермии и возобновляемой энергетики — филиале Объединенного института высоких температур РАН, в 1980-е годы ежегодно в регионе добывалось 14 миллионов кубометров геотермальной воды, а сейчас — менее четырех миллионов. Ее потенциал используется слабо во всех направлениях.
Например, согласно оценочным расчетам института, она ежегодно может давать 10 тысяч мегаватт тепловой и 1000 мегаватт электрической энергии. Но при этом практически нигде не применяется. То же самое и с оздоровительным туризмом. До сих пор многие геотермальные источники с температурой воды 40−45 градусов, в том числе пригодные для лечебных целей, просто вытекают на поверхность.
Что касается источника «Горячка», то в минтуризма пояснили, что он известен своими сероводородными водами, которые обладают целебным эффектом и используются для восстановления при заболеваниях суставов, кожи и нервной системы. Температура воды здесь составляет от 40 до 70 градусов. На месте обустроили парковку, установили уличные светильники и теневые навесы, построили придорожный санузел, провели озеленение территории. Посещение источника на данный момент бесплатное.
Более известны в регионе Ахтынские горячие серно-щелочные минеральные источники. Они находятся на высоте более тысячи метров в долине реки Ахтычай. По ее обоим берегам на поверхность выходят термальные воды. Первые оздоровительные бани здесь были построены еще в XIX веке для располагавшегося неподалеку гарнизона русских солдат. До сих пор отдельные корпуса называют «солдатскими» и «офицерскими». Возле горячих источников Ахты расположен детский ревматологический санаторий.
Сейчас здесь работает комплекс из бань и душевых, рядом расположена гостиница. В последние годы сюда приезжают как жители Дагестана, так и туристы. Однако инфраструктура пока оставляет желать лучшего. Зато цены вполне демократичные. Купание в бане с целебной водой стоит около ста рублей с человека.
Для любителей более комфортного отдыха частные инвесторы построили лечебно-оздоровительный комплекс. Купель класса стандарт стоит 200 рублей в час, а комфорт обойдется в полторы тысячи. Здесь есть телевизор, диван, стол, холодильник, чайник, санузел. На сайте комплекса указано, что на территорию запрещено приносить спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии, под запретом и курение.
Недалеко от Махачкалы, возле термальных источников сульфидных сероводородных вод, расположился санаторий, известный со времен СССР. В те годы он пользовался огромной популярностью, путевки было не достать. Сюда приезжали лечиться от болезней сердечно-сосудистой и нервной систем, артрита, радикулита и других недугов.
Больших финансовых вложений в инфраструктуру санатория в последние годы не было. Если бы удалось привлечь субсидии из бюджета или частные инвестиции, организовать рекламную кампанию, желающих поправить свое здоровье было бы немало. Оздоровительная путевка в 2024 году на семь ночей, учитывая трехразовое питание, стоила около 32 тысяч рублей с человека.
Впрочем, на некоторых территориях Дагестана инвесторы уже начинают вкладывать средства в строительство бальнеологических курортов. В Сулейман-Стальском районе на месте бывшего профилактория, где имеются термальные источники и лечебные грязи, создается большой современный комплекс. Общая площадь всех объектов санатория составит пять тысяч квадратных метров. Инвесторы намерены вложить в проект около трех миллиардов рублей. Сдать здравницу планируют к 2027 году.