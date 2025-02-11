В Дагестане начали развивать бальнеологический туризм

Например, согласно оценочным расчетам института, она ежегодно может давать 10 тысяч мегаватт тепловой и 1000 мегаватт электрической энергии. Но при этом практически нигде не применяется. То же самое и с оздоровительным туризмом. До сих пор многие геотермальные источники с температурой воды 40−45 градусов, в том числе пригодные для лечебных целей, просто вытекают на поверхность.