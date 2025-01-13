В ЦУМе выставили на продажу люксовую лопату. Цена соответствующая

«Важно, что Supreme был основан скейтерами в Нью-Йорке. Это делает бренд аутентичным или воспринимаемым таковым. Тот факт, что он на протяжении многих лет привлекал других дизайнеров к сотрудничеству, не имеет значения. Все сводится к тому, что люди, которые носили вещи Supreme, были оригинальными, они делали это не ради соответствия тренду», — уточнял Джонатан Габай, автор книги «Психология бренда: восприятие потребителей, корпоративная репутация».