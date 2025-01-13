В ЦУМе выставили на продажу люксовую лопату. Цена соответствующая

На ресейл-платформе ЦУМа TSUM Collect для покупки и продажи вещей класса люкс представлена лопата американского бренда Supreme. Стоимость предмета — 57 200 ₽
Лопата выполнена в бордовом оттенке, в высоту достигает 81 см, ширина совка — 22,5 см, а глубина — 5 см. Товар частного продавца, осмотр возможен при доставке. В карточке указано, что вещь новая.
Логотип бренда Supreme стал самым популярным в 2018 году по версии платформы персональных рекомендаций Lyst. Отчасти этому способствовали многочисленные коллаборации, в которых участвовала компания. Supreme сотрудничали с брендами уличной одежды Stone Island, A Bathing Ape, The North Face и Vans, с японскими авангардистами Comme des Garçons и Undercover и люксовым сегментом: Rolex, Jacob & Co и Louis Vuitton. Чемоданы Supreme и Rimowa раскупили за несколько секунд, ценник на них был $1800.
«Важно, что Supreme был основан скейтерами в Нью-Йорке. Это делает бренд аутентичным или воспринимаемым таковым. Тот факт, что он на протяжении многих лет привлекал других дизайнеров к сотрудничеству, не имеет значения. Все сводится к тому, что люди, которые носили вещи Supreme, были оригинальными, они делали это не ради соответствия тренду», — уточнял Джонатан Габай, автор книги «Психология бренда: восприятие потребителей, корпоративная репутация».
Помимо одежды и аксессуаров, бренд выпускал палочки для еды, карты метро, плоскогубцы, складной стул, печенье, кирпич, деньгомет и не только. Такие вещи покупают как для себя, так и с целью перепродажи, в том числе и на престижных аукционах. Редкие вещи могут оценить в тысячи долларов.