В цитрусах и кокосах нашли вещества, защищающие от болезней десен

Эффективнее всего рост бактерий подавлял PRU-C12, который можно получить из биомассы цитрусов и кокоса. Он не имеет вкуса и гипоаллергенен. Если будущие исследования подтвердят его безопасность для использования у людей, он может лечь в основу недорогого антимикробного ополаскивателя.