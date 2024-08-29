В чём польза плотного завтрака?

Диетолог отметил, что важен не объем еды, а ее калорийность. Более питательные и жирные продукты требуют больше времени на усвоение и переваривание. И если выбрать плотный завтрак, организм успеет переварить еду в течение дня и сжечь все калории. В ином случае непотраченные калории будут откладываться в организме и способствовать набору лишних килограммов.