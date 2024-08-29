В чём польза плотного завтрака?

На завтрак рекомендуется употреблять около 40% пищи от всего суточного рациона. Это позволяет организму сжечь все полученные калории. Об этом рассказал РИА Новости диетолог Сергей Шкитин.
В чем преимущество сытного завтрака?
По словам Шкитина, многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение плотному завтраку из-за специфики работы пищеварительной системы человека. Как пояснил эксперт, после первого приема пищи полученные вещества в большом количестве попадают в кровь. Организму требуется время на переваривание пищи и усвоение нутриентов.
Диетолог отметил, что важен не объем еды, а ее калорийность. Более питательные и жирные продукты требуют больше времени на усвоение и переваривание. И если выбрать плотный завтрак, организм успеет переварить еду в течение дня и сжечь все калории. В ином случае непотраченные калории будут откладываться в организме и способствовать набору лишних килограммов.
Какой завтрак соответствует рекомендациям?
По словам эксперта, достаточно сытным и соответствующим рекомендациям специалистов можно считать английский завтрак. Такой прием пищи включает в себя жареные сосиски или колбаски, овощи, яичницу-глазунью и тосты с маслом.
Сколько можно есть в остальные приемы пищи?
Шкитин рекомендует есть на обед примерно 30% пищи от дневного рациона, на ужин — 20%, и около 10% оставлять на перекусы. При этом для ужина лучше выбирать легкоусвояемую белковую пищу — организм тратит меньше времени и энергии на ее расщепление и переваривание, пояснил специалист.