В чём опасность беспроводных наушников?

— Лучше пользоваться проводными наушниками, — уверен доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Дело в том, что в каждом беспроводном наушнике есть два источника электромагнитного излучения — блютус-передатчик и аккумулятор. Они создают поле (пусть и меньшей мощности, чем сам мобильник), которое облучает прилегающие к уху области мозга и орган слуха с чувствительными клетками. Это однозначно неполезно, тем более если воздействие длительное. Особый вред такие наушники могут нанести людям, предрасположенным к какой-то патологии со стороны как мозга, так и органа слуха.