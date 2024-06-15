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В чём опасность беспроводных наушников?

Говорят, что беспроводные наушники небезопасны. А как они могут нам навредить?

— Лучше пользоваться проводными наушниками, — уверен доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Дело в том, что в каждом беспроводном наушнике есть два источника электромагнитного излучения — блютус-передатчик и аккумулятор. Они создают поле (пусть и меньшей мощности, чем сам мобильник), которое облучает прилегающие к уху области мозга и орган слуха с чувствительными клетками. Это однозначно неполезно, тем более если воздействие длительное. Особый вред такие наушники могут нанести людям, предрасположенным к какой-то патологии со стороны как мозга, так и органа слуха.