В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования и такси

«Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений», — говорится в сообщении правительства региона.
Эти меры направлены на сокращение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в поиске работы. Работодатели теперь обязаны пересмотреть количество иностранных работников и привести его в соответствие с новыми правилами до 1 апреля.
«Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов», — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.
Ранее сообщалось, что власти республики Марий Эл ввели запрет для иностранных граждан, имеющих патенты на работу в России, на торговлю в палатках с едой и на рынках до конца 2025 года.