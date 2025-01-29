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В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования и такси

Глава Чувашии Олег Николаев подписал документ, согласно которому иностранным гражданам запрещается работать в ряде ключевых сфер, включая образование, такси и торговлю алкоголем.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

«Иностранным гражданам теперь запрещено работать в розничной торговле алкоголем и табаком; на общественном транспорте и в такси; в сферах образования, культуры, спорта и развлечений», — говорится в сообщении правительства региона.

Эти меры направлены на сокращение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в поиске работы. Работодатели теперь обязаны пересмотреть количество иностранных работников и привести его в соответствие с новыми правилами до 1 апреля.

«Данный запрет не распространяется на иностранных граждан, являющихся гражданами Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность в нашей стране без разрешительных документов», — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой.

Ранее сообщалось, что власти республики Марий Эл ввели запрет для иностранных граждан, имеющих патенты на работу в России, на торговлю в палатках с едой и на рынках до конца 2025 года.