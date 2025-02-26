В Чили пропало электричество

Стоит произойти любой коммунальной проблеме, сразу становится очевидно, насколько хрупкая вещь — человеческая цивилизация. Без электричества, водоснабжения, канализации, отопления качество человеческой жизни стремительно падает — что уж говорить, когда проблемы происходят не в одном доме, а по всей стране.
Ощутить на себе такую катастрофу по полной программе смогли жители Чили: как рассказывает CNN, почти все жители этой южноамериканской страны сидят без света. Мощнейшее отключение электричества в истории государства затронуло 14 из 16 регионов страны, а правительство объявило чрезвычайное положение.
Блэкаут начался во вторник после обеда — свет отключился почти везде, даже в столице. Президент страны Габриэль Борич обратился к нации по телевизору, но его почти никто не увидел: телевидение, интернет и мобильная связь в государстве тоже практически не функционируют.
Главный поставщик электроэнергии в государстве, компания Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), сообщила, что причина блэкаута — повреждение магистрального кабеля, по которому ток идет от пустыни Атакама на севере страны к Сантьяго, столице. О причинах повреждений пока ничего не известно.
Президент заявил, что режим чрезвычайной ситуации должен обеспечить безопасность граждан. В стране также ввели комендантский час: с 10 вечера вторника до 6 утра среды. Борич возложил вину на электроэнергетические компании, прибавив, что допускать подобные ситуации вопиющее пренебрежение правами граждан.
Президент пообещал, что будет проведено тщательное расследование, а позже предприняты все меры, чтобы ситуация не повторилась.
К вечеру вторника подача электроэнергии была восстановлена примерно в четверти страны — по заверениям CEN, к утру среды энергия должна появиться почти везде.
Министр внутренних дел прибавил, что больницы, тюрьмы и правительственные здания питались от резервных генераторов, поэтому на их работу отключение не повлияло. На улицы вышли дополнительные силы местной жандармерии, помогавшие регулировать автомобильное движение и следившие за порядком.
Серьезным ударом отключение стало для метрополитена Сантьяго — в столице Чили проживает восемь миллионов жителей. Пассажиров пришлось эвакуировать в полной темноте.
Власти также перенесли матч национальной футбольной лиги, запланированный на вечер вторника, а вот столичный аэропорт продолжил работать по штатному расписанию — в нем тоже есть резервные генераторы.
Проблемы с электричеством могут возникнуть не только на уровне целого государства, но и в отдельной квартире: недавно рассказывали, на что обратить внимание в домашней проводке и как понять, что ее пора менять.