В Чикаго прошел конкурс двойников актера Джереми Аллена Уайта

В последнее время во всем мире стали популярны необычные мероприятия. После того как в Дублине (Ирландия) прошел конкурс двойников Пола Мескаля, жители Чикаго (США) решили найти копию актера Джереми Аллена Уайта, наиболее известного по ролям Филиппа Галлагера в сериале «Бесстыдники» («Бесстыжие») и Карми из сериала «Медведь». На последний конкурс, к слову, заявилось 50 участников. Об этом пишет People.
Известно, что организаторы анонсировали событие в шутку, однако, когда увидели повышенный интерес, решили все-таки провести конкурс двойников.
Как можно заметить по фотографиям, многие участники повторили образ Уайта из сериала «Медведь», в котором он сыграл главную роль — молодого шеф-повара Карми Берзатто, который вернулся, как иронично, в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном.
Победителем стал 37-летний Бен Шабад, работающий «специалистом по психическому здоровью». В качестве приза он получил 50 долларов (~ 5 тысяч рублей), корону и кубок, а также пачку сигарет — в качестве отсылки к тому, что Карми Брезатто в сериале часто курит.
Ранее рассказывали, что Тимоти Шаламе пришел на конкурс своих двойников в Нью-Йорке.