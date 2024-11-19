В Чикаго прошел конкурс двойников актера Джереми Аллена Уайта

В последнее время во всем мире стали популярны необычные мероприятия. После того как в Дублине (Ирландия) прошел конкурс двойников Пола Мескаля, жители Чикаго (США) решили найти копию актера Джереми Аллена Уайта, наиболее известного по ролям Филиппа Галлагера в сериале «Бесстыдники» («Бесстыжие») и Карми из сериала «Медведь». На последний конкурс, к слову, заявилось 50 участников. Об этом пишет People.