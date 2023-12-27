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27 декабря, источник: © РИА Новости

В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador.

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Источник: AP 2023

«В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры», — говорится в сообщении издания.

Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы «сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами».

«Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна», — написал мэр города.

Сама певица в социальной сети X поблагодарила за «образец огромного художественного таланта жителей её родины».

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