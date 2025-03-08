«В честь деда»: Родившая в 53 года Федункив рассекретила редкое имя сына

Напомним, что в ноябре 2024 года 53-летняя Федункив сообщила, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Актриса заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери. Для этого она бросила курить, исключила из своей жизни алкоголь, а также занялась оздоровлением организма. При этом многие специалисты сомневаются в правдивости слов артистки. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что Федункив прямо в гримёрке сцеживает молоко для маленького сына.