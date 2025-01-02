В чемпионате мира по блицу выиграли сразу два шахматиста

Впервые на чемпионате мира FIDE по блицу в Нью-Йорке первое место разделили российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Об этом сообщила Международная шахматная федерация.
Шахматисты сыграли семь партий. В первых двух вел Карлсен, однако потом Непомнящий выиграл следующие две, сравняв счет. Еще в трех напряженных тай-брейках ни один из игроков не смог вырваться вперед, поэтому счет оставался равным — 3,5:3,5.
Карлсен публично предложил Непомнящему разделить первое место, сославшись на усталость — как свою, так и соперника.
«Если бы мы продолжили, то одна из сторон выиграла бы из-за усталости, и это было бы жестоко по отношению к нам», — объяснил позже норвежец.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принял предложение разделить победу. Таким образом, серебряную медаль никто не получил.
Непомнящий сказал, что его удивило предложение Карлсена.
«Это было немного противоречивым для меня, но ладно. Я думаю, сегодняшнее решение приведет к тому, что международная федерация вернет армагеддон, чтобы определить победителя. Но я не собираюсь ныть по этому поводу», — добавил россиянин.
Ранее россиянки заняли все призовые места на блице на шахматном турнире в Индии.