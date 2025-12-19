В чем западная пресса обвиняет Россию после прямой линии Путина

Агентство Associared Press в первую очередь обратило внимание на слова Путина об успехах ВС РФ на поле боя и об уверенности в том, что Москва добьется своих военных целей, если Киев не согласится с условиями России на мирных переговорах. При этом, авторы отметили, что «Путин часто хвалится этим прогрессом — хотя это и не тот стремительный натиск, которого многие ожидали».