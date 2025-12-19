Ежегодная пресс-конференция президента России не попала на передовицы западных СМИ. Многие европейские газеты ее и вовсе проигнорировали, очевидно потому, что уже накануне тщательно обсуждали другие заявления российского президента.
В частности, его заявления на расширенном заседании коллегии Минобороны о том, что, «если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит территории военным путем», Daily Express назвала «зловещим предупреждением».
Тем не менее, пройти мимо столь значительного события смогли далеко не все СМИ. Гораздо больше внимания новостям из Москвы уделила американская пресса.
Так телеканал NBC, чей корреспондент лично задал Путину провокационный вопрос «ответственности Москвы за гибель россиян и украинцев на СВО», отметился объективно отчетом, процитировав ответ российского лидера, заявившего, что мяч полностью на стороне «западных противников, прежде всего лидеров киевского режима и, особенно, их европейских спонсоров».
Агентство Associared Press в первую очередь обратило внимание на слова Путина об успехах ВС РФ на поле боя и об уверенности в том, что Москва добьется своих военных целей, если Киев не согласится с условиями России на мирных переговорах. При этом, авторы отметили, что «Путин часто хвалится этим прогрессом — хотя это и не тот стремительный натиск, которого многие ожидали».
Washington Post также акцентировала внимание на заявлении об успехах СВО:
«На пресс-конференции Путин занял триумфалистскую позицию и заявил, что Россия добьется новых военных успехов до конца года».
«Российские войска продолжают наступление на Украине, что не оставляет Путину практически никаких стимулов для прекращения боевых действий», — пишет The New York Times.
Издание обратило внимание на слова президента России о смонтированном Зеленским видео якобы на выезде из Купянска, и на его критику в адрес ЕС за разговоры о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
CNN также акцентировал внимание на словах Владимира Путина об актерском таланте Зеленского, когда он комментировал видео последнего: «Путин, похоже, насмехался над Зеленским, заявив, что если город находится под контролем Украины: “Зачем стоять на пороге? Заходите внутрь”».
«Президент Владимир Путин заявил о готовности обсудить прекращение российской войны на Украине, хотя и исключил возможность внесения изменений, которые Киев и Европа добиваются в мирном плане США, разработанном совместно с Москвой», — пишет Bloomberg.
«Столкнувшись с растущим дефицитом военного бюджета, российское правительство прибегает к всё более дорогостоящим заимствованиям для финансирования войны. С начала года оно выпустило долговых обязательств, известных как ОФЗ, на сумму 7,9 триллиона рублей (98 миллиардов долларов), что значительно превысило предыдущий рекорд, установленный в 2020 году во время пандемии COVID-19».
Reuters счел напоминание президента об условиях России отсутствием компромиссов.
«В то время как президент США Дональд Трамп стремится положить конец самому кровопролитному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, Путин заявил, что ответственность за следующий шаг к миру лежит на Украине и Европе», — сообщает агентство.
Теперь Европа.
Журналисты Bild извещают свою аудиторию, что «Путин называет китайского правителя Си Цзиньпина “другом” и “надежным партнером”» и цитирует ответ президента на другой провокационный вопрос, заданный журналистом BBC.
«Новых операций не будет, если вы нас уважаете! Если вы уважаете наши интересы! Так же, как мы уважаем ваши интересы!».
По мнению немецких журналистов, Путин «обвиняет европейцев в том, что они создают ситуацию собственными руками».
«Мы не несем ответственность за гибель людей, — цитируют они российcкого лидера, продолжая с издевкой: “следовательно, ответственность несут украинцы, европейцы и американцы, но ни в коем случае не русские”».
«Путин на прямой линии заявил, что не считает себя виновным в гибели людей из-за войны в Украине», с таким заголовком выходит материал на самой BBC.
Президент России обвинил европейских лидеров в создании препятствий для урегулирования украинского конфликта путем переговоров, подчеркивает Le Parisien.
«Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов — прежде всего главарей киевского режима и их европейских спонсоров», цитирует издание президента РФ.
Владимир Путин щедро хвалил успехи российской армии на Украине, утверждая, что стратегическая инициатива теперь «полностью в руках Москвы», пишет Lefigaro.
«Наши войска продвигаются по всей линии фронта… во всех направлениях, противник отступает», — заявил он, выразив уверенность в том, что «дальнейшие успехи» будут достигнуты до конца года. В настоящее время Россия контролирует около 19% территории Украины, подчеркивает издание.
Дальнейшее повествование в таком же духе:
«Когда его спросили о личной ответственности за самый кровопролитный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, он отверг всякую вину: “Мы не начинали эту войну”, — в очередной раз возложив вину за ее начало на украинские власти».
Итальянская Corriere della Sera также акцентирует внимание на слова российского лидера по поводу фейкового видео Зеленского на выезде из Купянска.
Путина спросили, может ли видео быть фейковым, российский президент ответил, что не следит за подобным контентом, саркастически добавив, что Зеленский — «артист, и довольно талантливый к тому же». Затем он повторил российскую версию ситуации на месте, заявив, что к югу от Купянска окружено около 3500 украинских солдат «без шансов на успех».
В целом, реакция западных СМИ вполне соответствует ожиданиям. Европа продолжает перекладывать вину на Россию за украинский кризис и требует, чтобы Москва пошла на уступки, отказавшись от выполнения целей и задач СВО. Значит, диалога с ней, очевидно, не получится. И цели СВО, как и заявил Верховный главнокомандующий, будут достигнуты военным путем.
Дмитрий Родионов