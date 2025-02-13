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В чем заключается техника «весы счастья», которая помогает быстро заснуть

Нередко нам трудно управлять не только окружающими, но и собой, ситуациями, результатами. Давайте учиться! Мы начинаем знакомить вас с простыми психологическими техниками гештальт-терапии, которые помогут взять жизнь под контроль.

Источник: Unsplash.com

Одна из них — «Весы счастья». Лягте в кровать, закройте глаза и сделайте 8 глубоких вдохов и выдохов. Вспомните события, которые происходили с вами за день. Но не все, а те, которые затронули вас эмоционально.

Представьте, что каждое событие вы кладёте на чашу весов. Плохие — на одну чашу, хорошие — на другую.

Какая бы чаша весов ни перевешивала, вспомните ещё одно, а лучше несколько эмоционально приятных событий. Это могут быть:

  • улыбка прохожего,
  • позитивный слоган на рекламном щите,
  • добрые глаза сослуживца.

Данное событие — гирька на чашу весов с позитивом.

Представьте, что чаша весов с позитивом перевесила. Мысленно скажите себе: «День прошёл удачно. Всё хорошо». И с этими мыслями засыпайте.

Самая важная работа мозга начинается ближе к ночи

Весь день он, словно огромный компьютер, собирает и запоминает информацию. Мы сами выбираем, что занести в нашу память, а на что не обращать внимания. Думая на ночь о неприятностях, произошедших за день, мы попадаем в поле отрицательной энергии и утром просыпаемся уставшими, в плохом настроении.