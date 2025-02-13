В чем заключается техника «весы счастья», которая помогает быстро заснуть

Одна из них — «Весы счастья». Лягте в кровать, закройте глаза и сделайте 8 глубоких вдохов и выдохов. Вспомните события, которые происходили с вами за день. Но не все, а те, которые затронули вас эмоционально.
Представьте, что каждое событие вы кладёте на чашу весов. Плохие — на одну чашу, хорошие — на другую.
Какая бы чаша весов ни перевешивала, вспомните ещё одно, а лучше несколько эмоционально приятных событий. Это могут быть:
- улыбка прохожего,
- позитивный слоган на рекламном щите,
- добрые глаза сослуживца.
Данное событие — гирька на чашу весов с позитивом.
Представьте, что чаша весов с позитивом перевесила. Мысленно скажите себе: «День прошёл удачно. Всё хорошо». И с этими мыслями засыпайте.
Самая важная работа мозга начинается ближе к ночи
Весь день он, словно огромный компьютер, собирает и запоминает информацию. Мы сами выбираем, что занести в нашу память, а на что не обращать внимания. Думая на ночь о неприятностях, произошедших за день, мы попадаем в поле отрицательной энергии и утром просыпаемся уставшими, в плохом настроении.