В чем заключается техника «весы счастья», которая помогает быстро заснуть

Весь день он, словно огромный компьютер, собирает и запоминает информацию. Мы сами выбираем, что занести в нашу память, а на что не обращать внимания. Думая на ночь о неприятностях, произошедших за день, мы попадаем в поле отрицательной энергии и утром просыпаемся уставшими, в плохом настроении.