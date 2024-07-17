В чем заключается популярный метод скандинавского сна

По словам доктора Челси Роршайб, нейробиолога и эксперту по сну, скандинавский метод — это возможность значительно улучшить сон партнеров в одной постели. И отличный вариант для пар с противоречивыми привычками. Ведь есть те, кто любит спать в прохладном помещении, ворочаться и рано вставать, и их полные противоположности. С помощью скандинавского метода партнеры могут продолжить спать бок о бок друг с другом.