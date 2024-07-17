В чем заключается популярный метод скандинавского сна

Качественный сон — одна из главных составляющих хорошего самочувствия и повышенной работоспособности, так как именно благодаря ему организм восстанавливает силы. Однако, чтобы сон был действительно эффективным, нужно сделать сам процесс максимально комфортным.
В отношениях, где у каждого партнера свои привычки в постели, сделать это непросто. Тем не менее, это не значит, что нужно сразу покупать вторую кровать для супруга и спать в разных комнатах, сначала можно поробовать другие методы.
Благодаря социальным сетям, пользователи со всего мира узнали о достаточно необычном, но, по мнению экспертов, эффективном методе сна из Швеции, Норвегии и Дании. Он предполагает, что партнеры спят в одной постели, но под отдельными одеялами.
По словам доктора Челси Роршайб, нейробиолога и эксперту по сну, скандинавский метод — это возможность значительно улучшить сон партнеров в одной постели. И отличный вариант для пар с противоречивыми привычками. Ведь есть те, кто любит спать в прохладном помещении, ворочаться и рано вставать, и их полные противоположности. С помощью скандинавского метода партнеры могут продолжить спать бок о бок друг с другом.
Специалисты по сну, изучившие данный метод, выделили основные недостатки и преимущества. Опираясь на них, вы наверняка сможете определить, насколько скандинавский метод может вам подойти.
Преимущества скандинавского метода сна
Метод позволяет каждому партнеру выбрать одеяло и материал наволочки, исходя из собственных приоритетов. Для быстрого засыпания и ощущения комфорта это особенно важно.
Благодаря данному методу снижается количество нарушений сна, так как у партнеров есть свое персонализированное пространство.
Используя отдельные пуховые одеяла, партнеры смогут более свободно двигаться, меньше мешая друг другу (а еще не будет ночного перетягивания одеяла).
Метод может позитивно повлиять на отношения между партнерами, благодаря тому, что каждый начнет высыпаться, а значит — хорошо себя чувствовать.
Заснуть в жару под разными одеялами (или наволочками) — гораздо проще.
Недостатки скандинавского метода сна
Из-за раздельных одеял между партнерами возникнет «барьер». Если для кого-то в паре особенно важна тактильность, возможно, этот метод — не для вас.
Могут возникнуть трудности в хранении белья, ведь для гармоничности интерьера нужно будет постоянно убирать одно одеяло.
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Кристина Корчанова