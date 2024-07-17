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В чем заключается популярный метод скандинавского сна

Вместо двух раздельных кроватей — два одеяла. По мнению эксперта, данный метод отлично поможет в борьбе с бессонницей и даже укрепит отношения между партнерами.

Источник: Gregory Pappas/CC0

Качественный сон — одна из главных составляющих хорошего самочувствия и повышенной работоспособности, так как именно благодаря ему организм восстанавливает силы. Однако, чтобы сон был действительно эффективным, нужно сделать сам процесс максимально комфортным.

В отношениях, где у каждого партнера свои привычки в постели, сделать это непросто. Тем не менее, это не значит, что нужно сразу покупать вторую кровать для супруга и спать в разных комнатах, сначала можно поробовать другие методы.

Благодаря социальным сетям, пользователи со всего мира узнали о достаточно необычном, но, по мнению экспертов, эффективном методе сна из Швеции, Норвегии и Дании. Он предполагает, что партнеры спят в одной постели, но под отдельными одеялами.

По словам доктора Челси Роршайб, нейробиолога и эксперту по сну, скандинавский метод — это возможность значительно улучшить сон партнеров в одной постели. И отличный вариант для пар с противоречивыми привычками. Ведь есть те, кто любит спать в прохладном помещении, ворочаться и рано вставать, и их полные противоположности. С помощью скандинавского метода партнеры могут продолжить спать бок о бок друг с другом.

Специалисты по сну, изучившие данный метод, выделили основные недостатки и преимущества. Опираясь на них, вы наверняка сможете определить, насколько скандинавский метод может вам подойти.

Преимущества скандинавского метода сна

  • Метод позволяет каждому партнеру выбрать одеяло и материал наволочки, исходя из собственных приоритетов. Для быстрого засыпания и ощущения комфорта это особенно важно.

  • Благодаря данному методу снижается количество нарушений сна, так как у партнеров есть свое персонализированное пространство.

  • Используя отдельные пуховые одеяла, партнеры смогут более свободно двигаться, меньше мешая друг другу (а еще не будет ночного перетягивания одеяла).

  • Метод может позитивно повлиять на отношения между партнерами, благодаря тому, что каждый начнет высыпаться, а значит — хорошо себя чувствовать.

  • Заснуть в жару под разными одеялами (или наволочками) — гораздо проще.

Недостатки скандинавского метода сна

  • Из-за раздельных одеял между партнерами возникнет «барьер». Если для кого-то в паре особенно важна тактильность, возможно, этот метод — не для вас.

  • Могут возникнуть трудности в хранении белья, ведь для гармоничности интерьера нужно будет постоянно убирать одно одеяло.

Сон в летнюю ночь: о том, как лучше спать в жару, рассказали физиотерапевты.

Кристина Корчанова