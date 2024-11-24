В чем суть теории Дарвина и как она повлияла на науку

24 ноября 1859 года естествоиспытатель Чарлз Дарвин опубликовал «Происхождение видов»: научно-популярную книгу, которая изменила взгляд на весь ход истории естествознания и остается краеугольным камнем для науки по сей день.
Действительно ли она перевернула мир научного знания, и насколько актуальны утверждения Дарвина сегодня? Разбираемся в небольшом обзоре в честь 170-летия знаменитой книги.
Основные принципы
В чем, если кратко, заключается теория эволюции по Дарвину? Её основные принципы следующие:
- Каждый вид животных достаточно плодовит, чтобы выжившее потомство обеспечивало рост его популяции;
- Несмотря на это, популяция остается того же размера;
- Ресурсы, такие как продукты питания, ограничены;
- Следовательно, особи борются за выживание;
- Особи в популяции существенно отличаются друг от друга;
- Свои особенности они перенимают по наследству;
- Те особи, которые лучше приспособлены к окружающей среде, с большей вероятностью выживут и оставят потомство, передав ему свои особенности, а неприспособленные будут чаще гибнуть, не оставив потомства;
- Постепенно изменения у более успешных особей накапливаются, и с течением времени так получаются новые виды животных.
Иными словами, отдельные живые организмы не меняются, и даже их их прямые предки и потомки почти ничем от них не отличаются, но если взять крупные массивы данных, сотни, тысячи и миллионы поколений, мы сможем увидеть ощутимую разницу и закономерности.
Что было до Дарвина?
Конечно, Чарлз Дарвин написал свою теорию не на пустом месте: просто из всех современников и предшественников он максимально удачно собрал накопленные знания воедино и, увидев в них закономерности, описал их более доходчиво (в чем и заключается труд ученого).
К примеру, почти одновременно с Дарвином такую же теорию происхождения видов выдвинул другой британский биолог Альфред Уоллес — впрочем, он полагал, что переход от обезьяны к человеку все же стал результатом божественного вмешательства.
Предпосылки к своей теории Дарвин находил еще у Аристотеля и Эмпедокла. Не видел он противоречия и с библейской историей сотворения мира: Дарвин указывал на то, что многие ученые и отцы церкви с первых же веков христианства предлагали рассматривать историю сотворения мира за шесть дней как образную и иносказательную.
В 1691 году натуралист Джон Рэй опубликовал труд «Мудрость Божия, явленная в деле творения», где объяснял, что сложность устройства животного и растительного мира, многообразие видов и их непрерывная борьба за выживание — следствие невероятно сложного замысла Создателя.
Он считал, что видовое разнообразие живых организмов статично и было таким же много тысячелетий назад, а смысл его — в сложной системе сдерживания и противовесов, которая позволила жизни на земле протекать в максимальной гармонии.
К примеру, хищники нужны, чтобы сокращать число травоядных, даря им по возможности быструю и милосердную смерть. С ним же соглашался известный шведский естествоиспытатель Карл Линней, занимавшийся классификацией живых организмов.
К середине XVIII века ученые пришли к выводу, что жизнь все же изменялась со временем: так, французский натуралист Жорж Бюффон полагал, что у лошади с ослом или тигра с леопардом вполне могут быть общие предки, а возраст земли гораздо старше, чем казалось ученому миру.
Следующий шаг в сторону эволюции сделал Жан-Батист Ламарк в 1809 году — свою концепцию он, кстати, отчасти построил на изысканиях деда Дарвина Эразма, который тоже был натуралистом. Ламарк полагал, что все живые существа происходят из божественной материи, которой свойственно стремление совершенствоваться и развиваться.
В своем труде «Философия зоологии» Ламарк объясняет, что развитие животных строится вокруг «упражнения» или «неупражнения» органов: к примеру, жираф на протяжении многих поколений тянулся шеей к листьям, шея его росла и росла, и ее качества передавались потомкам.
Как родилась теория Дарвина?
Ключевое отличие Дарвиновской теории — отсутствие целеполагания. В его понимании божественный замысел и последовательное развитие не играют никакой роли: им на смену приходит статистический отбор и теория больших чисел.
Чтобы понять это, великий натуралист читал много трудов по геологии, а также совершил кругосветное плавание на корабле «Бигль», присоединившись к экспедиции. Знакомство с живой природой разных островов и континентов разубедило Дарвина в возможности существования единого источника всей жизни на планете, а общение с дикарями из племен Огненной земли привело натуралиста к мысли, что между человеком и высшими приматами вовсе нет непреодолимой пропасти.
Еще одной работой, повлиявшей на Дарвина, стал «Опыт закона о народонаселении» Томаса Мальтуса. В этой книге демограф и экономист Мальтус доказывал, что при отсутствии внешних ограничителей любая популяция людей росла бы экспоненциально, и этого не происходит из-за нехватки ресурсов: еды, воды, территории
Что было после?
Сам Дарвин был очень доволен своей работой. В автобиографии он характеризовал ее так: «наконец-то появилась теория, по которой можно было бы работать». Современники труд ученого восприняли благосклонно, но первые 20 лет ее не считали чем-то существенным для понимания жизни на Земле.
Кроме того, Дарвин до конца жизни работал над своей теорией, искал в ней ошибки, принимал возражения коллег и корректировал свой труд.
С 1880-х по 1930-е годы о дарвиновском труде почти забыли — на смену ему пришли новые теории. Теория эволюции как таковой была принята уже повсеместно, но вот концепция естественного отбора — нет.
Основной причиной критики стала аморальность концепции Дарвина: ведь исходя из нее, получалось, что никто из организмов ничего не решает, и их трансформация зависит от случая.
Другими популярными концепциями объяснения эволюции были:
- нео-ламаркизм, продолжавший настаивать на том, что изменение в организмах есть следствие их стремления к совершенствованию;
- ортогенез, согласно которому, в живых существах изначально была заложена траектория эволюционного развития, и они лишь следовали ей, несмотря ни на что;
- мутационная теория, объяснявшая появление новых видов мутациями, которые происходили не на протяжении многих поколений, а стремительно, в течение жизни одной особи, которая затем передавала их по наследству.
В 1930-х годах появилась новая наука — генетика. С ее развитием все противоречивые и недоказуемые ранее элементы теории Дарвина наконец получили научное объяснение, и с этого момента теория естественного отбора лежит в основе нашего понимания истории живой природы.