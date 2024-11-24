В чем суть теории Дарвина и как она повлияла на науку

Предпосылки к своей теории Дарвин находил еще у Аристотеля и Эмпедокла. Не видел он противоречия и с библейской историей сотворения мира: Дарвин указывал на то, что многие ученые и отцы церкви с первых же веков христианства предлагали рассматривать историю сотворения мира за шесть дней как образную и иносказательную.