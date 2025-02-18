В чем разница между специей, пряностью и приправой

Прорыв в массовом сознании состоялся уже в конце ХХ века, во времена Перестройки и позднее, в 1990-е. Тогда в Россию начали завозить много товаров из-за рубежа, на них были надписи и наклейки на иностранных языках. Тогда торговцы объясняли доверчивым покупателям, что наши пряности не идут ни в какое сравнение с импортными специями. С тех пор, собственно, люди и спорят — какие именно травы и семена считаются пряностями, а какие специями. Хотя с точки зрения производства они ничем не отличаются. То есть можно называть перец и специей, и пряностью — не ошибетесь.