В чем разница между кредитом и рассрочкой?

Почти у всех россиян есть желание сделать достойные новогодние подарки своим близким, но зачастую ограниченность бюджета не позволяет реализовать такие намерения, и многие ради воплощения задуманного решаются взять деньги в долг. В этом случае перед ними встает выбор, чем лучше воспользоваться — потребительским кредитом или рассрочкой. Преимущества и недостатки этих инструментов специально для aif.ru объясняет профессор, руководитель департамента страхования и экономики соцсферы Финуниверситета при правительстве Александр Цыганов.

"При рассрочке цена на приобретенный товар не меняется, а оплата вносится поэтапно, как правило, ежемесячно, и в течение, например, года человек полностью рассчитывается за покупку, — говорит эксперт. — Это выгодный и удобный инструмент, он позволяет получить товар, но не выплачивать за него сразу всю сумму, и при этом нет процентных расходов, как у потребительских кредитов. Такие же свойства присущи банковским кредитным картам с льготным периодом, в который проценты за полученный в пределах лимита займ не начисляются.

Но есть и недостатки — если по какой-то причине не внести вовремя очередной платеж, то приятные условия рассрочки резко ужесточаются, начисляются большие штрафы, а в некоторых случаях расходы на погашение рассрочки становятся больше, чем по потребительскому кредиту. Поэтому такими инструментами рекомендуется пользоваться ответственным и дисциплинированным людям со стабильным финансовым положением, которые не допустят просрочки по платежам. Кроме того, потребитель должен ориентироваться в уровне цен на приобретаемый в рассрочку товар, иногда продавцы завышают стоимость продукции, которую можно купить в рассрочку.

Потребительский кредит сразу подразумевает выплату процентов, чего нет в случае рассрочки. Но при этом сразу понятна ставка и размер платежей, и, кроме того, в непредвиденном случае можно вступить в диалог с банкирами и добиться реструктуризации займа, продления срока погашения и прочих послаблений, что в случае с рассрочкой невозможно".