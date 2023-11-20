В чем причина «заразности» зевоты?

На «заразность» зевоты влияют личностные качества человека, в частности то, насколько ярко в его характере проявляются психопатические черты: сниженная способность к эмпатии (сочувствию и сопереживанию), эгоцентричность, бессердечность. К такому выводу пришли ученые после проведения исследования, в котором участвовали 458 человек разной национальной принадлежности в возрасте от 18 до 58 лет.

Что показали результаты исследования?

В ходе эксперимента участникам демонстрировали онлайн видеоклипы с зевающими людьми. Кроме того, участники прошли психологическое тестирование на выраженность психопатических черт личности.

Как показали результаты исследования, чем меньше баллов набрал участник по «шкале психопатии», тем сильнее он подвержен «заразной» зевоте, и наоборот, чем больше в характере человека психопатических черт, тем выше шансы, что лицезрение чужой зевоты на него не действует.

При этом, по словам ученых, «заразность» зевоты больше всего зависела от того, насколько участники экперимента устали. Так что физиологическая функция зевоты в первою очередь связана с усталостью.

«Таким образом, если вы видите, что кто-то не зевает при виде чужой зевоты, не стоит сразу делать вывод, что этот человек — психопат. Просто может быть, что он или она недостаточно устали», — пояснил биолог Йорг Массен (Jorg Massen) из Утрехтского университета (Нидерланды).

Как физиологические основы есть у «заразности» зевоты?

Зевота, возникающая тогда, когда зевает кто-то рядом, связана с работой зеркальных нейронов. Ученые считают «заразную» зевоту разновидностью эхо-симптома (непроизвольной имитации или повторение слов, действий, движений, мимики окружающих).

Возникновение такого симптома, в том числе «заразной» зевоты, связывают с растормаживанием системы зеркальных нейронов человека и повышенной возбудимостью моторных областей коры.

Впервые зеркальные нейроны были обнаружены в 1996 году командой нейробиолога Пармского университета Джакомо Риццолатти. Он изучал обезьян и выяснил, что такие нейроны активизировались не только, когда животное совершало само действие, но и когда оно наблюдало, как другое животное выполняет аналогичное движение.