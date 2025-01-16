В чем популярность дубайского шоколада

Ставший популярным батончик бренда FIX под названием «Can’t Get Knafeh of It» состоит из молочного шоколада, кнафе — теста, из которого делают пахлаву, фисташковой пасты и пасты тахини.
Что в составе
«Эти ингредиенты — источники большого количества сахара. В составе молочного шоколада сахар находится на первом месте, в составе кнафе первые места занимают пшеничная мука и сахар — а это быстрые углеводы», — уверяет микробиолог.
Какао-масло, молочный жир и растительные масла в кнафе — источники насыщенных жиров. Большое количество насыщенных жиров и сахара в составе дубайского шоколада делает его типичным продуктом так называемой западной диеты — типа питания, в основе которого лежат фастфуд, полуфабрикаты, сладкие напитки, десерты и в котором мало овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, цельных продуктов (рыбы, мяса на кости).
В чем вред
Как отмечает эксперт, негативный эффект таких продуктов заключается не только в большом количестве калорий и малой нутритивной ценности (количестве полезных веществ), что приводит к быстрому набору веса.
«Большое количество сахара и насыщенных жиров при регулярном употреблении и недостаток пищевых волокон (клетчатки) могут спровоцировать дисбиоз микробиоты кишечника. При дисбиозе становится больше провоспалительных бактерий и меньше противовоспалительных, в результате чего повышается воспаление в кишечнике и в организме в целом, снижается иммунитет», — говорит Цветикова.
Как правильно есть
Если вы хотите попробовать нашумевший десерт, микробиолог советует сделать это после приема пищи с большим количеством клетчатки. Клетчатка служит пищей для полезных бактерий в кишечнике, снижает общий гликемический индекс еды и способствует более длительному чувству сытости.
Например, сначала съесть тарелку салата из зелени и овощей или кашу из цельнозерновой крупы. «В таком случае клетчатка замедлит процесс переваривания и всасывания сахара, в результате чего уровень глюкозы в крови будет повышаться медленнее и более равномерно, и вреда от нескольких небольших долек шоколада не будет. А вот делать такой шоколад и подобные ему десерты постоянной частью рациона не стоит», — заключила Софья Цветикова.