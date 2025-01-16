В чем популярность дубайского шоколада

Например, сначала съесть тарелку салата из зелени и овощей или кашу из цельнозерновой крупы. «В таком случае клетчатка замедлит процесс переваривания и всасывания сахара, в результате чего уровень глюкозы в крови будет повышаться медленнее и более равномерно, и вреда от нескольких небольших долек шоколада не будет. А вот делать такой шоколад и подобные ему десерты постоянной частью рациона не стоит», — заключила Софья Цветикова.