Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чем популярность дубайского шоколада

Дубайский шоколад набрал большую популярность буквально за несколько недель благодаря завирусившимся видеороликам в социальных сетях. Пользователи отмечают его вкус и необычный состав. Но так ли безопасен новый десерт для здоровья, рассказала Софья Цветикова, микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новабиом».

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Ставший популярным батончик бренда FIX под названием «Can’t Get Knafeh of It» состоит из молочного шоколада, кнафе — теста, из которого делают пахлаву, фисташковой пасты и пасты тахини.

Что в составе

«Эти ингредиенты — источники большого количества сахара. В составе молочного шоколада сахар находится на первом месте, в составе кнафе первые места занимают пшеничная мука и сахар — а это быстрые углеводы», — уверяет микробиолог.

Какао-масло, молочный жир и растительные масла в кнафе — источники насыщенных жиров. Большое количество насыщенных жиров и сахара в составе дубайского шоколада делает его типичным продуктом так называемой западной диеты — типа питания, в основе которого лежат фастфуд, полуфабрикаты, сладкие напитки, десерты и в котором мало овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, цельных продуктов (рыбы, мяса на кости).

В чем вред

Как отмечает эксперт, негативный эффект таких продуктов заключается не только в большом количестве калорий и малой нутритивной ценности (количестве полезных веществ), что приводит к быстрому набору веса.

«Большое количество сахара и насыщенных жиров при регулярном употреблении и недостаток пищевых волокон (клетчатки) могут спровоцировать дисбиоз микробиоты кишечника. При дисбиозе становится больше провоспалительных бактерий и меньше противовоспалительных, в результате чего повышается воспаление в кишечнике и в организме в целом, снижается иммунитет», — говорит Цветикова.

Как правильно есть

Если вы хотите попробовать нашумевший десерт, микробиолог советует сделать это после приема пищи с большим количеством клетчатки. Клетчатка служит пищей для полезных бактерий в кишечнике, снижает общий гликемический индекс еды и способствует более длительному чувству сытости.

Например, сначала съесть тарелку салата из зелени и овощей или кашу из цельнозерновой крупы. «В таком случае клетчатка замедлит процесс переваривания и всасывания сахара, в результате чего уровень глюкозы в крови будет повышаться медленнее и более равномерно, и вреда от нескольких небольших долек шоколада не будет. А вот делать такой шоколад и подобные ему десерты постоянной частью рациона не стоит», — заключила Софья Цветикова.