В чем польза соленых помидоров

Как пишет POLZAVRED-RDI.RU, консервировать помидоры можно двумя способами — мариновать и солить. В первом случае консервантом обычно выступает уксусная кислота. Что же касается соленых, или квашеных, помидоров, их заливают водно-солевым раствором. Далее идет процесс естественного брожения. Второй способ позволяет сохранить массу витаминов и других полезных элементов. А вот при мариновании в процессе варки и стерилизации определенная часть этих веществ разрушается.