В чем польза соленых помидоров

Чем отличаются маринованные помидоры от соленых
Как пишет POLZAVRED-RDI.RU, консервировать помидоры можно двумя способами — мариновать и солить. В первом случае консервантом обычно выступает уксусная кислота. Что же касается соленых, или квашеных, помидоров, их заливают водно-солевым раствором. Далее идет процесс естественного брожения. Второй способ позволяет сохранить массу витаминов и других полезных элементов. А вот при мариновании в процессе варки и стерилизации определенная часть этих веществ разрушается.
Состав и калорийность
В соленых помидорах содержатся ретинол, аскорбиновая и никотиновая кислота, большая часть витаминов группы В, бета-каротин и РР.
Также в продукте есть минералы, органические кислоты, серотонин. При этом калорий не много. В 100 граммах ферментированных помидоров содержится 30−32 ккал, поэтому блюдо можно назвать диетическим.
Польза соленых помидоров
Во-первых, соленые помидоры помогают восстановить зрение. В них есть каротин, который поддерживает здоровье глаз, несмотря на то, что в свежих плодах витамина А намного больше.
Во-вторых, продукт хорошо влияет на нервную систему. Природные гормоны в составе ферментированных помидоров помогают улучшить память, концентрацию внимания, а также наладить эмоциональное состояние.
Также продукт укрепляет иммунитет. Это связано с наличием в нем витамина РР, важной составляющей крепкого здоровья. Данное вещество помогает наладить циркуляцию крови в мелких сосудах, понизить артериальное давление.
Ферментированные помидоры помогают нормализовать водно-солевой баланс. Они позволяют вывести из организма лишнюю жидкость, снять отеки. Высокая концентрация калия обеспечивает укрепление кровеносных сосудов. Кроме того, продукт нормализует обмен веществ и пищеварение.
В небольших количествах соленые помидоры можно есть даже людям с сахарным диабетом, нарушениями деятельности печени и желчного пузыря.
Еще они защищают от образования тромбов, разжижая кровь.
Наличие калия, магния и железа позволяет продукту улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы.
У блюда есть антиоксидантное свойство. Ферментированные помидоры защищают организм от свободных радикалов, оказывая противоопухолевое действие.
Также закуска способствует регенерации тканей, их укреплению и обновлению. Альфа-томатин и кверцетин обеспечивают белковый и углеводный обмен в тканях организма.
Если говорить о пользе для женщин, в блюде содержится пигмент ликопин, который обладает противораковым действием. Продукт стоит есть и мужчинам. Антиоксидантные свойства соленых помидоров помогают снизить риск развития опухоли в предстательной железе.
Вред соленых помидоров
Отказаться от продукта следует при наличии гипертонии, холецистита, желчно- и мочекаменной болезни. Тем, кто борется с лишним весом, беременным во втором и третьем семестрах, а также при грудном вскармливании соленые помидоры нужно ограничивать. Не стоит давать их детям до трех лет (после четырех порции должны быть минимальны).
Чем же полезны свежие помидоры, ранее рассказали нутрициологи. Кстати, европейцы познакомились с этими плодами в XVI веке. Поначалу их называли «отравленными яблоками», потому что считали ядовитыми, но постепенно их распробовали и полюбили.