В чем польза прослушивания любимой музыки в одиночестве

Казалось бы, нет ничего обычного в том, что люди слушают любимые треки в одиночестве. Но ученые из Университета Буффало (США) провели исследование и обнаружили, что в изоляции музыка действует на человека по-особенному.
Какими свойствами обладает любимая музыка?
Изоляция и отсутствие контактов с другими людьми может действовать на человека угнетающе, считают ученые. А фоновая музыка с рандомными треками лишь отчасти способна заполнить тишину вокруг. Зато, прослушивание любимой музыки в одиночестве приносит не только удовольствие, но и помогает улучшить эмоциональное состояние.
К такому выводу авторы работы пришли после серии экспериментов. Они опрашивали добровольцев об их самочувствии во время прослушивания любимого плейлиста наедине, а также предложили им пройти виртуальную игру с подбрасыванием мяча, которая сопровождалась звуками разной музыки или любимых треков. И в первом, и во втором эксперименте участники признались, что чувствовали себя более защищенно и менее одиноко, слушая любимую музыку.
«Возможно, вы думаете, что у вас есть мотивация слушать свою любимую песню, потому что у нее запоминающийся ритм, но, скорее всего, вас привлекает то, что эта музыка наполняет ваш “социальный бак” и помогает вам ощутить чувство принадлежности. Другими словами, есть что-то особенное в том, чтобы поставить свою любимую песню», — заявила одна из авторов работы, доктор философии Элейн Паравати.
Она также отметила, что, слушая песню, человек фокусируется на словах, ритме и образе самого исполнителя, а это усиливает чувство связи с артистом, причастность и погруженность в мир музыки. «А музыка может напоминать нам о других», — добавила она.