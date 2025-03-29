В чем польза прослушивания любимой музыки в одиночестве

«Возможно, вы думаете, что у вас есть мотивация слушать свою любимую песню, потому что у нее запоминающийся ритм, но, скорее всего, вас привлекает то, что эта музыка наполняет ваш “социальный бак” и помогает вам ощутить чувство принадлежности. Другими словами, есть что-то особенное в том, чтобы поставить свою любимую песню», — заявила одна из авторов работы, доктор философии Элейн Паравати.