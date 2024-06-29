В чем польза листьев смородины

Кроме того, такие напитки укрепляют организм, что особенно важно для ослабленных детей и пожилых людей, повышают тонус, восполняют недостаток витаминов. Отвары и чаи с листьями черной смородины помогают восстановиться после перенесенного заболевания, а также нормализовать артериальное давление людям старшего возраста.