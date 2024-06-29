В чем польза листьев смородины

Отвары и чаи из черносмородиновых листьев отличаются приятным вкусом и ароматом. Но, помимо этого, листья смородины не уступают своими полезными свойствами ягодам этого растения. Об этом пишет Роспотребнадзор.
Какие полезные вещества есть в листьях черной смородины?
Листья смородины содержат фитонциды (антимикробные летучие органические соединения), эфиры, дубильные вещества (природные высокомолекулярные фенольные соединения), они богаты витамином С и другими полезными веществами.
Также, как пишет РИА Новости, в чае из листьев смородины есть антиоксиданты и соли, которые растение накапливает естественным образом.
Чем полезны отвары и чаи из листьев смородины?
По информации издания, листья черной смородины полезно заваривать при простудных заболеваниях. Они обладают жаропонижающим свойством, снимают охриплость горла и облегчают кашель.
В Роспотребнадзоре отмечают, что у смородиновых листьев есть также дезинфицирующее, тонизирующее и мочегонное свойства.
Кроме того, такие напитки укрепляют организм, что особенно важно для ослабленных детей и пожилых людей, повышают тонус, восполняют недостаток витаминов. Отвары и чаи с листьями черной смородины помогают восстановиться после перенесенного заболевания, а также нормализовать артериальное давление людям старшего возраста.
Источники: https://cgon.rospotrebnadzor.ru https://ria.ru