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В чем польза листьев смородины

Черносмородиновые листья не уступают лечебными свойствами ягодам этого растения.

Источник: Freepik

Отвары и чаи из черносмородиновых листьев отличаются приятным вкусом и ароматом. Но, помимо этого, листья смородины не уступают своими полезными свойствами ягодам этого растения. Об этом пишет Роспотребнадзор.

Какие полезные вещества есть в листьях черной смородины?

Листья смородины содержат фитонциды (антимикробные летучие органические соединения), эфиры, дубильные вещества (природные высокомолекулярные фенольные соединения), они богаты витамином С и другими полезными веществами.

Также, как пишет РИА Новости, в чае из листьев смородины есть антиоксиданты и соли, которые растение накапливает естественным образом.

Чем полезны отвары и чаи из листьев смородины?

По информации издания, листья черной смородины полезно заваривать при простудных заболеваниях. Они обладают жаропонижающим свойством, снимают охриплость горла и облегчают кашель.

В Роспотребнадзоре отмечают, что у смородиновых листьев есть также дезинфицирующее, тонизирующее и мочегонное свойства.

Отвары из них помогают при лечении ОРВИ, нарушений функций пищеварения, диареи, патологий почек и мочевыделительной системы.

Кроме того, такие напитки укрепляют организм, что особенно важно для ослабленных детей и пожилых людей, повышают тонус, восполняют недостаток витаминов. Отвары и чаи с листьями черной смородины помогают восстановиться после перенесенного заболевания, а также нормализовать артериальное давление людям старшего возраста.