В чем польза крыжовника

По данным Роспотребнадзора, в крыжовнике содержится столько же витамина С, как в мандарине или лайме. Больше всего аскорбиновой кислоты в спелых, а не в кислых недозрелых ягодах. Витамин С, находящийся в этом крыжовнике, усваивается особенно хорошо благодаря витаминам А и Е, которые также есть в составе ягод.