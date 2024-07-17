В чем польза крыжовника

Крыжовник обладает множеством полезных свойств. В частности, он насыщает организм витаминами, укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает иммунитет. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Марьяна Джутова.
Какие полезные вещества содержит крыжовник?
Врач отметила, что крыжовник — низкокалорийный продукт: в ягодах красного цвета содержится примерно 43 ккал, в зеленых — 45 ккал. Также крыжовник не содержит много сахара, поэтому его можно есть тем, кто страдает сахарным диабетом и следит за фигурой.
Джутова отметила, что крыжовник, помимо вышеназванных свойств, улучшает обмен веществ, облегчает проблемы с пищеварением и помогает при эмоциональных перегрузках.
В ягодах этого кустарника содержатся витамин E и C, антиоксиданты, а также фитонутриенты, снижающие риск развития онкологии. Антиоксиданты благоприятно влияют на здоровье сердца, предотвращают окисление «плохого» холестерина, а фитонутриенты снижают кровяное давление, отметила диетолог.
По данным Роспотребнадзора, в крыжовнике содержится столько же витамина С, как в мандарине или лайме. Больше всего аскорбиновой кислоты в спелых, а не в кислых недозрелых ягодах. Витамин С, находящийся в этом крыжовнике, усваивается особенно хорошо благодаря витаминам А и Е, которые также есть в составе ягод.
В ведомстве также уделили внимание полезным фитонутриентам, которые есть в крыжовнике. Например, флавонолы (в крыжовнике это кверцетин, мирицетин, кемпферол и изорамнетин) благотворно влияют на здоровье сердца, помогают противостоять вирусным заболеваниям, снижают риск инсульта. Антоцианы, придающие ягодам цвет, помогают здоровью глаз и мочевыводящих путей, поддерживают работу мозга и являются профилактикой некоторых видов рака.
Также в крыжовнике есть полезные для здоровья ароматические и органические кислоты. Они замедляют всасывание сахара в кишечнике, создавая более длительное ощущение сытости, снижают риск инсульта и болезни Альцгеймера и уменьшают повреждения клеток, вызванных воспалением и окислительным стрессом.
В Роспотребнадзоре назвали еще три важных целебных свойства крыжовника:
источник витаминов группы В. В свежих ягодах содержатся пиридоксин (B6), пантотеновая кислота (B5), фолаты (В9) и тиамин (B1). Они участвуют в углеводном, белковом и жировом обменах, помогают в работе нервной системы, функционировании и восстановлении клеток;
содержание полезной клетчатки. В одном стакане (150 г) свежего крыжовника содержится 6,5—7 г пищевых волокон, что составляет минимум четверть от рекомендуемой дневной нормы. В этой ягоде есть обе разновидности клетчатки, необходимой для здорового пищеварения: и растворимая, и нерастворимая;
польза листьев крыжовника. В них есть практически все те же полезные вещества, что и в ягодах, а также дубильные вещества, имеющие противовоспалительные и антибактериальные лечебные свойства. Из свежих или высушенных листьев крыжовника можно делать чай, который помогает укрепить иммунитет, улучшает кровообращение и состояние сосудов и оказывает легкий мочегонный эффект.