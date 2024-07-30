В чем польза для организма от приема контрастного душа

Для того, чтобы почувствовать себя лучше, совершенно необязательно идти в спа-салон, ведь даже в своей ванной можно провести процедуру гидротерапии. Контрастный душ — издревле известный своими преимуществами метод, заключающийся в чередовании горячей и холодной воды. Доказано, что он стимулирует кровеносную систему и увеличивает общий приток крови за счет быстрой адаптации организма к резкой смене температур.
Согласно актуальным исследованиям, контрастный душ оказывает положительное воздействие на весь организм. Рассказываем подробнее о преимуществах гидротерапии.
Польза для лимфатической системы
Лимфатическая система отвечает за выведение токсинов из организма. Контрастный душ способствует усилению лимфотока, благодаря чему укрепляется иммунная функция организма. Кроме того, регулярное «стимулирование» холодной водой увеличивает количество и активность определенного типа белых кровяных телец — естественных NK-клеток и периферических Т-клеток (лимфоцитов). Они обладают сильными противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, а также отвечают за борьбу с инфекциями.
Польза для мышц
Контрастный душ положительно влияет на опорно-двигательный аппарат — систему мышц, костей и суставов. Чередование холодной и горячей воды способствует сокращению и расслаблению мышц, что впоследствии помогает снять усталость. Также известно, что контрастный душ снижает уровень DOMS (синдром мышечной боли, возникающий после интенсивной нагрузки) за счет быстрого выведения молочной кислоты, скопившейся в мышцах.
Польза для кожи
Контрастный душ способствует укреплению сосудов, улучшению кровотока к органам и тканям. Благодаря этому, кислород лучше поступает к тканям, из-за чего кожа может выглядеть более здоровой.
Польза для сердца
Сердце также реагирует на изменение температуры: ему приходится больше работать, чтобы соответствующим образом регулировать частоту сердечных сокращений. Со временем это может привести к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы и снижению артериального давления.
Помощь в борьбе с лишним весом
Регулярный контрастный душ может помочь в борьбе с лишним весом, благодаря стимуляции обмена веществ. Также известно, что воздействие холодной воды вызывает процесс, называемый «термогенезом». Во время него организм использует накопленный жир для выработки тепла и энергии, чтобы повысить общую температуру тела.
Технология приема контрастного душа
Чтобы получить максимальную пользу от метода, нужно действовать четко по плану.
- Начните с теплого душа — той температуры, к которой вы привыкли. Постойте под водой около 3−5 минут.
- Включите холодную воду — настолько холодную, насколько сможете выдержать. Оставайтесь в душе от 30 секунд до 1 минуты.
- Включите горячую воду и оставайтесь под ней от 45 секунд до 1 минуты.
- Повторяйте процедуру в течение 5 минут. Завершить процедуру нужно холодным душем.
Помните о том, что любая процедура эффективна только при правильном подходе. Если в ходе гидротерапии возникнут неприятные ощущения и боли, немедленно прекратите прием контрастного душа и обратитесь за консультацией к специалисту.
Когда гидротерапии недостаточно для восстановления баланса, советуем устроить полноценный спа-день дома.
Кристина Корчанова