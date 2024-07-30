В чем польза для организма от приема контрастного душа

Для того, чтобы почувствовать себя лучше, совершенно необязательно идти в спа-салон, ведь даже в своей ванной можно провести процедуру гидротерапии. Контрастный душ — издревле известный своими преимуществами метод, заключающийся в чередовании горячей и холодной воды. Доказано, что он стимулирует кровеносную систему и увеличивает общий приток крови за счет быстрой адаптации организма к резкой смене температур.