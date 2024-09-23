В чем плюсы самозанятости, и как ее оформить

Кто такие самозанятые
Как пишет «Объясняем. РФ», самозанятыми называют людей, которые работают на себя. Их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. У них нет наемных сотрудников. Самозанятые платят только налог на профессиональный доход — который ниже, чем НДФЛ.
Такие работники могут получить льготные кредиты и другие меры господдержки. Любой доход самозанятых считается легальным предпринимательством. Это защищает от штрафов налоговой инспекции и помогает развивать свое дело.
Размер налога
Для этой категории работников есть два вида налоговых ставок. Какой процент от дохода человек будет платить, зависит от его источника. Если деньги поступили от физлица, то это 4%, если от юрлица или ИП — 6%. Такие ставки сохранятся до конца 2028 года.
Плюсы самозанятости
1. В случаях, когда у человека нет дохода, ему не надо платить налоги.
2. Самозанятым не нужны онлайн-кассы и декларации. Налог рассчитывается автоматически.
3. Работа с физлицами и компаниями проводится при самозанятости по договорам об оказании услуг, авторского заказа или подряда.
4. Самозанятые могут работать также по трудовому договору. При этом работодатель не должен быть вашим клиентом.
5. Страховые взносы в фонд ОМС автоматически отчисляют с налога.
6. Пенсионные взносы в СФР у самозанятых добровольные через систему «Мой налог» — так будут начисляться страховой стаж и пенсионные коэффициенты.
Меры поддержки самозанятых
Налоговый вычет при регистрации составляет 10 тысяч рублей. Пока сумма не израсходована, ставка налога пониженная: 3% при расчетах с физлицами, 4% — с юрлицами и ИП.
Кроме того, есть льготные займы на развитие бизнеса или погашение расходов. Условия можно посмотреть на сайте Минэкономразвития. Также самозанятым предоставляют льготную аренду рабочего места в коворкингах, офисах или производственного помещения в бизнес-инкубаторах, государственного или муниципального имущества (земли, транспорта, оборудования).
Кроме того, таким работникам доступны консультации, обучение и продвижение в центрах «Мой бизнес».
Кто может оформить самозанятость
Это могут сделать те, кто работают удаленно: копирайтеры, веб-разработчики.
Также самозанятость доступна тем, кто хочет легально подрабатывать, в том числе подросткам с 14 лет (нужно письменное разрешение от родителей, заверенное у нотариуса).
Кроме того, ее могут оформить представители сферы услуг (парикмахеры, репетиторы, фотографы, ремонтники); получающие доход от сдачи жилья в аренду; те, кто продает товары собственного производства.
Без обращения в налоговую инспекцию это может сделать любой россиянин, а также граждане Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Гражданам других стран сначала нужно получить ИНН в ФНС.
Кто не может оформить самозанятость
Самозанятыми не могут стать госслужащие (исключение составляют те из них, кто сдают жилье в аренду). Также эта форма занятости не доступна адвокатам, частным нотариусам, арбитражным управляющим, медиаторам, оценщикам, но только по основной специальности. Самозанятый адвокат может, например, заниматься репетиторством.
Самозанятость недоступна тем, кто продает подакцизные товары и с маркировкой «Честный знак» или товары, которые производятся другим человеком или компанией.
Также самозанятыми не могут стать посредники, например, турагенты и риелторы; те, кто добывает или продает полезные ископаемые; арендодатели нежилой недвижимости, например, апартаментов или гаража.
Как стать самозанятым
Это можно сделать через приложение «Мой налог». Нужно отсканировать в приложении паспорт и загрузить свое фото.
Также оформить самозанятость можно через личный кабинет на сайте ФНС. Для регистрации и входа потребуются ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика.
Можно и через «Госуслуги». Во вкладке «Регистрация в качестве самозанятого» надо подтвердить данные паспорта и ИНН, заполнить анкету и отправить заявление. Ответ придет в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.
Также оформить самозанятость можно через приложение банков из списка на сайте ФНС.
Как платить налоги
Налог рассчитывается автоматически по чекам от клиентов в приложении «Мой налог» или банковском приложении (оплачивается там же).
В приложении «Мой налог» нужно сформировать онлайн-чеки после каждой оплаты и отправлять их клиентам.
В приложении банка при поступлении денег надо нажать кнопку «Заявить о доходе» и отправить документ в налоговую. Она рассчитает платеж с общего дохода за отчетный период.
Как ИП стать самозанятым
Самозанятость можно оформить при регистрации ИП как режим налогообложения. Если раньше человек выбрал один из спецрежимов для ИП, он может зарегистрироваться как самозанятый.
Нужно сообщить о смене режима в ФНС в течение месяца, если пользуетесь упрощенной системой налогообложения или платите единый сельскохозяйственный налог.
«Если вы ИП на патентной системе налогообложения, дождитесь, когда закончится срок действия патента, либо сообщите в ФНС, что отказываетесь от патента и переходите на самозанятость», — добавили эксперты.
При смене налогового режима сниматься с учета как ИП не нужно, уточнили специалисты.
Иногда людям нужно закрыть ИП. Это важно сделать правильно, чтобы не платить лишние налоги.