В чем плюсы самозанятости, и как ее оформить

1. В случаях, когда у человека нет дохода, ему не надо платить налоги.

2. Самозанятым не нужны онлайн-кассы и декларации. Налог рассчитывается автоматически.

3. Работа с физлицами и компаниями проводится при самозанятости по договорам об оказании услуг, авторского заказа или подряда.

4. Самозанятые могут работать также по трудовому договору. При этом работодатель не должен быть вашим клиентом.

5. Страховые взносы в фонд ОМС автоматически отчисляют с налога.

6. Пенсионные взносы в СФР у самозанятых добровольные через систему «Мой налог» — так будут начисляться страховой стаж и пенсионные коэффициенты.