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Врачи предупреждают об опасности самолечения антибиотиками

Почти у каждого в доме есть антибиотики, а в некоторых аптеках их можно приобрести без рецепта от врача. Но у такого лечения может быть множество последствий — сердечно-сосудистые, эндокринные осложнения, поражение мозга и даже смерть.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Каждый год в России регистрируются смерти, вызванные самолечением антибиотиками. Перед выбором лечения врачи обязательно учитывают соматический и психический статус пациентов. Так, у людей пожилого возраста, пациентов с нейропсихическими заболеваниями, тяжелыми патологиями почек антимикробные препараты могут вызвать осложнения со стороны центральной нервной системы (ЦНС).

Сейчас в аптеках есть много капель с антибиотиками. Издание «Нож» пишет, что такие препараты обладают ототоксичностью и вестибулотоксичностью. В первом случае лекарства могут вызвать дисфункцию структур внутреннего уха, а во втором — провоцировать расстройства равновесия.

Существует автоматизированная система «Фармаконадзор», предназначенная для сбора и анализа информации о случаях нежелательных реакций, осложнений и смерти, связанных с применением лекарственных средств. С мая по ноябрь было зарегистрировано 122 случая смерти пациентов, применявших препараты с цефтриаксоном — популярным антибиотиком, которые назначают для лечения бактериальных инфекций мочевыводящих путей, брюшной полости, нейроинфекций, пневмонии.

Почти 30% летальных исходов были связаны с самолечением, в том числе и три детские смерти.

Цефтриаксон выпускается в виде порошка для приготовления растворов для инъекций. Препарат можно разводить в растворе лидокаина или в воде для инъекций. Нарушение этих правил приводит к серьезным проблемам.

Например, высокопроцентный раствор лидокаина нарушает работу сердечно-сосудистой системы, увеличивает тяжесть аллергических реакций и вероятность развития анафилактического шока.

Опасности для слуха

К популярным антибиотикам относятся аминогликозиды (амикацин, неомицин, гентамицин, тобрамицин). Распространенные побочные эффекты этих веществ — нарушение слуха и вестибулярные расстройства.

Нарушения слуха проявляются не во время приема антибиотиков, а спустя недели и даже месяцы после лечения.

Вестибулярные расстройства могут проявляться в виде головокружений, нарушений статического и динамического равновесия.

Влияние фторхинолонов на углеводный обмен

В 2013 году в ходе исследования ученые выяснили, что фторхинолоны (препараты с левофлоксацином, ципрофлоксацином, моксифлоксацином) влияют на уровень глюкозы в крови. Их применение может привести как к гипо-, так и гипергликемии.

В медицинской литературе описаны случаи гипогликемической комы, которые были вызваны фторхинолонами и закончились смертью. У некоторых пациентов была выявлена почечная недостаточность, которая повышает риск гипогликемии.

Так как такие препараты нарушают углеводный обмен, людям с диабетом не стоит заниматься самолечением этими антибиотиками.

Нейротоксические эффекты антибиотиков

Антибиотики способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, отделяющий ЦНС от кровеносного русла, и накапливаться в головном мозге, вызывая головную боль, депрессивные симптомы, психозы и судороги.

Среди антибиотик-ассоциированных нейропсихических нарушений, фиксируемых Росздравнадзором, лидируют депрессия и галлюцинации, следом идут тревога и острые психозы. Причем по большей части симптомы этих психических нарушений наблюдаются у пациентов, которые принимали фторхинолоны (особенно препараты с левофлоксацином).

Людям с депрессией и другими психическими расстройствами также не стоит заниматься самолечением антибиотиками, так как психотропные препараты могут повышать риск побочных эффектов противомикробных средств.

Повышение сердечно-сосудистого риска

Длительное применение антибиотиков (больше одного месяца) увеличивает риск ишемической болезни сердца или инсульта на 32%.

Многие антибиотики обладают кардиотоксичностью, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно опасно заниматься самолечением. Например, людям с этими недугами не следует принимать антибиотики с азитромицином.

Российские эксперты рекомендуют избегать приема антибиотиков с азитромицином следующим категориям пациентов:

  • с диагностированной аритмией, декомпенсированной сердечной недостаточностью, врожденным/приобретенным синдромом удлиненного интервала QT;
  • с недостатком калия, магния и прочих электролитов в организме;
  • принимающим антиаритмические и другие лекарственные средства, удлиняющие интервал QT;
  • пожилым лицам.

Ранее ученые создали эффективную замену антибиотикам.