В чем опасность низкого давления. Рассказывают терапевт и кардиологи

Что такое низкое артериальное давление, какие у него могут быть причины и на что следует обратить внимание, РБК Life обсудил с кардиологами Юлией Маршинцевой и Викторией Бузиашвили (клинико-диагностическое отделение, Институт Бакулева, к.м.н.), а также с Андреем Кондрахиным, врачом-терапевтом, старшим преподавателем кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н.

«Есть физиологическое снижение давления, низкое давление — это все, что ниже 110 на 70. Либо это может быть патологическое состояние», — говорит Андрей Кондрахин.

Например, если у пожилого человека резко упало давление, то это может быть симптомом инсульта или инфаркта. Такие состояния характеризуются не только повышенным давлением, уточнил врач-терапевт.

Проблемы с давлением могут возникнуть и при неправильном назначении медикаментов. Бывает, что пожилой человек случайно принимает две дозы лекарства — это может повлиять на давление.

Когда давление падает, человек чувствует слабость и дискомфорт, особенно это касается пожилых людей, уточняет Юлия Маршинцева. У них сосуды менее эластичные, и это сказывается на кровоснабжении мозга. «Поэтому пожилым людям, даже гипертоникам, врачи держат давление 120 на 80 и выше», — добавила кардиолог. Она подчеркнула, что у таких пациентов всегда надо уточнять, не принимают ли они препараты для снижения давления. Эксперт также отметила: если причина низкого давления не связана с приемом медикаментов, то оно может быть вызвано погодными условиями.

«Еще одна причина низкого давления — хроническая сердечная недостаточность. Сердце перестает выполнять нагрузку, падает давление, человек чувствует себя плохо. Это состояние очень тяжелое, а так как сердце работает плохо, очень тяжело поднять давление», — объяснил Андрей Кондрахин.

Кроме заболеваний сердца, среди причин низкого давления — обезвоживание, отравление, проблемы с сосудами.

«Самый критический порог низкого давления — это 80 на 60», — уточняет Андрей Кондрахин.

Врач-терапевт отметил, что у молодых людей просто так давление не падает, надо искать причину.

Виктория Бузиашвили напомнила: главная функция сердечно-сосудистой системы — кровоснабжение всех органов и систем.

«Уровень артериального давления можно сравнить с давлением внутри трубы, оно должно быть адекватно, чтобы доставить кровь к точке назначения, то есть не слишком высокое и не значимо сниженное. Здесь важно учитывать индивидуальные особенности любого организма, потому что каждый из нас адаптирован к разным уровням давления», — говорит Виктория Бузиашвили.

По ее словам, для гипертоников низкое артериальное давление может быть опаснее, так как их организм адаптирован к высоким показателям.

«У людей, находящихся на терапии по поводу артериальной гипертензии, нужно очень строго избегать низких цифр артериального давления. Его снижение опасно снижением адекватного кровоснабжения головного мозга, почек и других органов», — пояснила эксперт.