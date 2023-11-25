16:12 (мск), источник: РБК Life

В чем опасность низкого давления. Рассказывают терапевт и кардиологи

В Москве установилось рекордно низкое давление. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, оно составляет 718 мм ртутного столба, что на 30 мм ниже нормы для региона. Пониженное атмосферное давление может негативно сказаться на здоровье. Например, самочувствие нередко ухудшается у гипотоников, уточняли в ГБУ Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко».

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Источник: Freepik

Что такое низкое артериальное давление, какие у него могут быть причины и на что следует обратить внимание, РБК Life обсудил с кардиологами Юлией Маршинцевой и Викторией Бузиашвили (клинико-диагностическое отделение, Институт Бакулева, к.м.н.), а также с Андреем Кондрахиным, врачом-терапевтом, старшим преподавателем кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н.

«Есть физиологическое снижение давления, низкое давление — это все, что ниже 110 на 70. Либо это может быть патологическое состояние», — говорит Андрей Кондрахин.

Например, если у пожилого человека резко упало давление, то это может быть симптомом инсульта или инфаркта. Такие состояния характеризуются не только повышенным давлением, уточнил врач-терапевт.

Проблемы с давлением могут возникнуть и при неправильном назначении медикаментов. Бывает, что пожилой человек случайно принимает две дозы лекарства — это может повлиять на давление.

Когда давление падает, человек чувствует слабость и дискомфорт, особенно это касается пожилых людей, уточняет Юлия Маршинцева. У них сосуды менее эластичные, и это сказывается на кровоснабжении мозга. «Поэтому пожилым людям, даже гипертоникам, врачи держат давление 120 на 80 и выше», — добавила кардиолог. Она подчеркнула, что у таких пациентов всегда надо уточнять, не принимают ли они препараты для снижения давления. Эксперт также отметила: если причина низкого давления не связана с приемом медикаментов, то оно может быть вызвано погодными условиями.

«Еще одна причина низкого давления — хроническая сердечная недостаточность. Сердце перестает выполнять нагрузку, падает давление, человек чувствует себя плохо. Это состояние очень тяжелое, а так как сердце работает плохо, очень тяжело поднять давление», — объяснил Андрей Кондрахин.

Кроме заболеваний сердца, среди причин низкого давления — обезвоживание, отравление, проблемы с сосудами.

«Самый критический порог низкого давления — это 80 на 60», — уточняет Андрей Кондрахин.

Врач-терапевт отметил, что у молодых людей просто так давление не падает, надо искать причину.

Виктория Бузиашвили напомнила: главная функция сердечно-сосудистой системы — кровоснабжение всех органов и систем.

«Уровень артериального давления можно сравнить с давлением внутри трубы, оно должно быть адекватно, чтобы доставить кровь к точке назначения, то есть не слишком высокое и не значимо сниженное. Здесь важно учитывать индивидуальные особенности любого организма, потому что каждый из нас адаптирован к разным уровням давления», — говорит Виктория Бузиашвили.

По ее словам, для гипертоников низкое артериальное давление может быть опаснее, так как их организм адаптирован к высоким показателям.

«У людей, находящихся на терапии по поводу артериальной гипертензии, нужно очень строго избегать низких цифр артериального давления. Его снижение опасно снижением адекватного кровоснабжения головного мозга, почек и других органов», — пояснила эксперт.

Ранее врачи предупредили, что солнечный ожог можно получить и зимой. Онколог Андрей Пылев уточнил, что в холодное время года коже требуется такая же защита от солнечных лучей, как и летом. Конечно, зимой в средней полосе страны редко бывает палящее солнце, но любители горнолыжного спорта не должны забывать о мерах профилактики.

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