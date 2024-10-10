В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать

Опасен ли квадробинг для организма и психики
Новое увлечение подростков, которое ранее было известно лишь в узких кругах, сегодня активно обсуждается в обществе, СМИ и властных структурах. Квадробингом сегодня увлечены не только дети и подростки, но и некоторые взрослые люди. Для некоторых это лишь хобби и развлечение, при этом для других это становится стилем жизни. Квадроберов не стоит путать, например, с субкультурой фурри, которая объединяет любителей антропоморфных животных, чаще всего — персонажей мультфильмов, детских фильмов или комиксов. Ее представители носят меховые костюмы или их фрагменты (например, меховые «ушки») изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов.
Квадробинг сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Участники этого движения имитируют поведение различных животных, передвигаются на всех четырех конечностях в костюмах зверей, экспериментируют с питанием. Иногда увлечение приводит к неадекватному поведению, в частности, агрессии в отношении людей или животных.
Отношение к увлечению детей и подростков квадробингом в обществе разное. Нередко оно вызывает беспокойство у взрослых по поводу возможного влияния на физическое здоровье и психическое состояние ребенка.
Как отмечает фитнес-коуч, психолог Виктория Витковская, человеческая анатомия не предусматривает передвижение людей на четырех конечностях. Для квадроберов существует серьезный риск мышечных травм, переломов и вывихов Кроме того, неправильная поза во время передвижения может привести к нарушениям в формировании осанки.
«Рассматривать квадробинг как какой-то вид спорта неверно. Давно придумали так называемый Animal Flow — четко регламентированный комплекс упражнений, который проводят в спортивных залах под руководством профессиональных тренеров. Он действительно классно развивает те же мышцы без нагрузки на определенные зоны», — сказала специалист.
С другой стороны, по словам Витковской, для детей занятие квадробингом — способ самовыражения и способ обратить на себя внимание, в первую очередь своих же родителей. В этом стремлении тоже нет ничего плохого, однако есть риск того, что внешняя атрибутика может привести к изменениям психики ребенка.
«Не думаю, что нам нужно срывать с детей хвосты и маски и жестко запрещать. Давайте мы будем рядом с ними и будем объяснять, что два миллиона лет мы ходим прямо, а не на четвереньках, своим примером показывать, что поведение квадроберов достаточно странно и глубоко противоречиво выглядит», — предложила психолог.
По мнению Витковской, сообщества квадроберов следует мягко взять под контроль, чтобы их не возглавили те люди, которые могут использовать этих детей в своих деструктивных целях. В любом случае, это общественное явление, как и любое другое, требует внимательного анализа и понимания его влияния на личность, добавила специалист.
Квадробинг и общественный конфликт
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева, говоря о причинах увлечения подростков квадробингом, выделила внутренние и внешние причины. К первой категории могут относиться, например, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания и воспитания в семье. Но есть и внешняя причина, хотя и не доминирующая.
«Она заключается в том, что в условиях массовой дегуманизации, насаждаемой западной антикультурой, подобные движения являются средством расчеловечивания. Полагаю, это технология, которых сейчас нашими противникам применяется множество, с целью сделать общество более управляемым. В свое время эта дегуманизация началась с отрицанием мамы и папы, женского и мужского пола, своего естества. Так что это все не вчера началось», — считает она.
По словам Киселевой, подавляющее большинство нынешних квадроберов действительно просто перерастут это увлечение. Однако уделять внимание этой проблеме необходимо, в первую очередь родителям.
Уделяйте внимание любви и взаимоотношениям с ребенком, потому что путаница в голове может привести к путанице в поведении, и наоборот — путаница в поведении может привести к путанице в голове.
То, что увлечение квадробингом со временем канет в лету, как это было со многими другими субкультурами, считает и председатель комиссии Общественной палаты Крыма по делам молодежи, массового спорта и туризма Ольга Безугловец. Однако следует обратить пристальное внимание не только на то, как квадробинг влияет на наших детей, но и на отношение к этому в обществе, которое уже сейчас серьезно поляризовалось в своем отношении к этому явлению, считает она.
«Любая субкультура несет собой идею, большинство из них хоть и прошли, но оставили след в музыке, в общественном поведении и даже в политических взглядах. Сейчас общество заходит в глубокую конфронтацию по вопросу, как относиться к квадроберам. Она может и схлынуть завтра, а может разгореться до настоящего общественного конфликта. Опасность и в том, что лидеры таких движений могут использовать его представителей для достижения своих целей, в том числе политических», — пояснила эксперт.
Запретить нельзя оставить
Заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков полагает, что опасность квадробинга состоит в том, что в какой-то момент игра может начать доминировать над человеком.
«Патология этого движения в том, что оно может понизить моральную планку личности. У любого человека есть система координат, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. А какой спрос с “собачки” или “котика”? Можем ли мы его призвать к жертвенности, мужеству, искренней любви? У человека есть два “агрегатных состояния” — развитие или деградация. Что с этим движением, что оно дает детям, как оно раскрывает их таланты? Вот на эти вопросы нам надо ответить», — отметил протоиерей.
Депутаты Государственной думы РФ начали разработку законопроекта о запрете пропаганды квадробинга. Такие же обращения поступают в Генпрокуратуру от некоторых общественных организаций. Также планируется ввести систему штрафов для квадроберов или их родителей.
Окончательное решение еще не принято, но в случае его утверждения останется открытым вопрос эффективности такой запретительной практики, полагает Ольга Безугловец.
«Думаю, никакие запреты не помогут. Все нормы поведения людей в обществе и так прописаны, начиная от Административного и Уголовного кодексов и заканчивая обычным правилам этикета, воспитания и культуры. Если мы от этого отходим, какими-то административными методами загнать в рамки вряд ли получится. Я не знаю, как такой запрет можно осуществить», — пояснила представитель Общественной палаты Крыма.
И выразила мнение, что только культура и воспитание общества, противодействие именно асоциальному поведению тех людей, которые нарушают правила жизненного уклада, решат проблему.