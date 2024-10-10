В чем опасность квадробинга и нужно ли его запрещать

«Патология этого движения в том, что оно может понизить моральную планку личности. У любого человека есть система координат, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. А какой спрос с “собачки” или “котика”? Можем ли мы его призвать к жертвенности, мужеству, искренней любви? У человека есть два “агрегатных состояния” — развитие или деградация. Что с этим движением, что оно дает детям, как оно раскрывает их таланты? Вот на эти вопросы нам надо ответить», — отметил протоиерей.