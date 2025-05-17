В Челябинской области изъяли более 1,5 тыс. электросамокатов

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России изъяли в Челябинской области с улиц свыше 1,5 тыс. электросамокатов, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). Изъято более 1,5 тыс. электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств, назначены судебные экспертизы в целях исследования технического состояния транспортных средств, в том числе наличия необходимого программного обеспечения», — сказано в сообщении.
По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечило надлежащие условия для их эксплуатации. В том числе не поддерживалось безопасное состояние техсредств, не предусмотрена идентификация арендатора транспорта, не проводился анализ и не устранялись причины дорожно-транспортных происшествий, не информировались пользователи транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.
По данным пресс-службы, с 1 января 2024 года по 14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов пострадали более 130 человек.
В пресс-службе администрации Челябинска сообщили журналистам, что администрация заинтересована во всестороннем расследовании и оказывает все необходимое содействие следствию. Также 6 мая 2025 года операторам кикшеринга направляли соглашение о регулировании основных правил использования самокатов на улицах города. Оно операторами не было подписано.