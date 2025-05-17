В Челябинской области изъяли более 1,5 тыс. электросамокатов

По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечило надлежащие условия для их эксплуатации. В том числе не поддерживалось безопасное состояние техсредств, не предусмотрена идентификация арендатора транспорта, не проводился анализ и не устранялись причины дорожно-транспортных происшествий, не информировались пользователи транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.