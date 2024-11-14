В Челябинске из желудка младенца вытащили металлический крючок

Однако рентгеновский снимок показал, что в желудке малыша находится металлический крюк внушительных размеров. На тот момент он уже частично погрузился в двенадцатиперстную кишку. Врачи сначала решили, что это рыболовный крючок, но его форма и толщина были другими. Что это за предмет, так и не выяснилось. Однако стало понятно, что надо его извлечь, не повреждая нежные ткани малыша.