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В Челябинске из желудка младенца вытащили металлический крючок

В Челябинске ребенок проглотил металлический крюк. Как он оказался в желудке малыша, остается загадкой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ЧОДКБ

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу поступил 8-месячный ребенок. Родители думали, что он проглотил колпачок от ручки.

Однако рентгеновский снимок показал, что в желудке малыша находится металлический крюк внушительных размеров. На тот момент он уже частично погрузился в двенадцатиперстную кишку. Врачи сначала решили, что это рыболовный крючок, но его форма и толщина были другими. Что это за предмет, так и не выяснилось. Однако стало понятно, что надо его извлечь, не повреждая нежные ткани малыша.

Процедура оказалась непростой. «Ребенок маленький, объем желудка маленький. Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещева.

Медикам удалось избежать интубационного (общего) наркоза, смогли обойтись масочным. На процедуру ушло в общей сложности не менее часа.

«Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошел по оси, не травмируя ткани», — добавила Татьяна Лещева.

К счастью, крюк оказался химически нейтральным и не вызвал внутренних повреждений. Операция прошла без осложнений. Вскоре ребенка выписали домой.

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