В Челябинске из желудка младенца вытащили металлический крючок

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу поступил 8-месячный ребенок. Родители думали, что он проглотил колпачок от ручки.
Однако рентгеновский снимок показал, что в желудке малыша находится металлический крюк внушительных размеров. На тот момент он уже частично погрузился в двенадцатиперстную кишку. Врачи сначала решили, что это рыболовный крючок, но его форма и толщина были другими. Что это за предмет, так и не выяснилось. Однако стало понятно, что надо его извлечь, не повреждая нежные ткани малыша.
Процедура оказалась непростой. «Ребенок маленький, объем желудка маленький. Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещева.
Медикам удалось избежать интубационного (общего) наркоза, смогли обойтись масочным. На процедуру ушло в общей сложности не менее часа.
«Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошел по оси, не травмируя ткани», — добавила Татьяна Лещева.
К счастью, крюк оказался химически нейтральным и не вызвал внутренних повреждений. Операция прошла без осложнений. Вскоре ребенка выписали домой.
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